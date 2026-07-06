Girona preveu inversions basades en doctorats industrials sobre sequera i aigües residuals
Les empreses públiques Trargisa i Catsa col·laboren amb la Universitat de Girona i l'ICRA en aquestes dues iniciatives per millorar la gestió de l'aigua
L'Ajuntament de Girona preveu fer diferents inversions un cop se sàpiguen els resultats dels dos doctorats industrials sobre la sequera i la implantació d’una xarxa de vigilància sanitària basada en l’anàlisi d’aigües residuals. Es tracta de dues iniciatives que el consistori, a través de les empreses públiques Trargisa i Catsa, dur a terme juntament amb la Universitat de Girona i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).
Ho ha explicat aquest dilluns matí el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en la presentació dels avenços dels doctorats. "Les conclusions de les tesis poden dir que cal una inversió per poder tenir-ho cop toca", ha assegurat el regidor, tot i que també ha reconegut que "l'Ajuntament arribarà fins a on arribar", ja que la "transmissió de recursos econòmics, habitualment, no només depèn de l'Ajuntament". Amb tot, creu que tot plegat és un "motor transcendental per poder avançar socialment".
En la mateixa línia, el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer, ha remarcat que "els recursos són finits". Ara bé, és "diferent trucar a la porta només amb un desig que amb una tesi doctoral que té unes dades i diu que si es vol arribar a tal punt s'ha de fer de tal manera".
Les tesis doctorals
Per una banda, l'estudiant Sílvia Busquets, dur a terme un projecte pioner que estudia l’estat de les aigües residuals de la ciutat. En concret, es fa una anàlisi de les per conèixer les diferents substàncies que hi ha en aquestes aigües amb l'objectiu de tenir una radiografia completa i saber si hi ha diferències en l'exposició en funció del nivell socioeconòmic de la població.
Per altra banda, l'estudiant Mohamed Assabri ,realitza un projecte més centrat en l'abastament de l'aigua. Té per objectiu millorar la xarxa de distribució a partir de la instal·lació de piezòmetres (monitoratge dels aqüífers) o fer assajos de bombament als pous del Sitjà, entre d'altres.
El cap de la Unitat de Transferència i Tecnologia d’ICRA, Oriol Gutierrez, ha destacat que els dos projectes "estan molt relacionats" i que és "molt important" tenir "evidències científiques" davant "qualsevol qüestió del cicle de l'aigua". També que els doctorats industrials són una "eina valuosa i crucial".
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