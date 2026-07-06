S'escull el jurat popular i comença el judici al conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels
Familiars i amics de la víctima es concentren a la porta del Palau de Justícia per reclamar "justícia"
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Aquest dilluns ha començat el judici al conductor que està acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels el 30 d'octubre del 2021. Al llarg del matí s'ha fet la tria del jurat popular i a partir de la tarda han començat a declarar els primers testimonis. La fiscalia demana 8 anys de presó pel jove que va atropellar la dona perquè consideren que va fugir "despreocupant-se totalment" de la ciclista. Aquesta tarda, abans de començar les declaracions dels testimonis, un centenar de familiars i amics de la ciclista s'han concentrat a les portes del Palau de Justícia de Girona per reclamar "justícia".
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