El pas a nivell de Flaçà se substituirà amb dos passos inferiors
L’actuació inclou un nou vial de 771 metres i busca millorar la seguretat al centre del municipi
Adif ha adjudicat per 10,34 milions d’euros les obres per eliminar el pas a nivell existent al carrer del Comerç de Flaçà, a la línia convencional entre Barcelona i Portbou. Segons ha informat en un comunicat, el projecte preveu construir dos passos inferiors, un per a vehicles i un altre per a vianants, amb l’objectiu de reforçar la seguretat al centre del municipi. El pas inferior per a vehicles se situarà a uns 500 metres a l’oest de l’actual pas a nivell, mentre que el de vianants es construirà molt a prop de l’emplaçament actual. Les obres també inclouen la construcció d’un vial de 771 metres per canalitzar el trànsit rodat sota la via ferroviària que travessarà la riera de la Bruguera mitjançant un viaducte de 17,22 metres de llum.
Els treballs inclouran igualment el desviament dels serveis afectats, obres de drenatge per evacuar l’aigua de pluja, la instal·lació d’enllumenat als passos inferiors i al vial, així com la senyalització i mesures correctores de l’impacte ambiental.
Eliminar el pas a nivell de Flaçà, que parteix el poble per la meitat, és una reivindicació històrica del municipi.
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