Repinten els bancs de la diversitat a Girona després de patir pintades amb creus gammades i insults
L'acte reivindicatiu va tenir lloc divendres passat per condemnar les pintades d'odi contra la comunitat LGTBI+ al Mercadal
Júlia Bagué
El passat divendres 3 de juliol, l'Espai LGTBI+ de Girona va organitzar un acte de rebuig a l'atac vandàlic que van patir els bancs de colors de la diversitat, al barri del Mercadal. Les pintades, creus gammades i insults a la comunitat, van ser esborrades, i es va llegir un manifest reivindicatiu que va recordar l'assassinat de Samuel Luiz, feia just 5 anys. Repintar els bancs és "un acte més de visibilitat i afirmació en aquesta la nostra ciutat", assegura l'Espai LGTBI+.
Durant l'acte van fer èmfasi en la necessitat del col·lectiu de ser presents al carrer i de respondre davant els atacs d'odi i vandalisme, que no és la primera vegada que succeeixen a Girona. El juny de 2024, també coincidint amb el mes de l'Orgull, dos bancs amb la bandera de l'arc de Sant Martí apareixien tacats amb pintura blanca, al barri de Germans Sàbat. Dies després els veïns del barri, juntament amb membres del col·lectiu, es van mobilitzar per repintar-los.
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