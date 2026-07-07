Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
L'atracció va ser precintada el mateix dia de l'incident i no va tornar a funcionar durant la resta de l'esdeveniment
Un nen va acabar a l'hospital Josep Trueta durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona després d'un incident amb una de les atraccions. Els fets van tenir lloc el passat dissabte, 27 de juny, a les set de la tarda. El nen estava lligat a dues cordes d'un llit elàstic i una de les cordes que agafava un arnès de subjecció es va trencar, provocant que l'infant sortís disparat.
Segons apunten fonts municipals, "no hi va haver ferits greus" i el nen va ser traslladar al Trueta "per mirar que estigués tot bé i li van donar l'alta". També asseguren que "amb l'acta emesa pel tècnic que va realitzar el control inicial de l'atracció i el certificat de muntatge d'aquesta, el resultat era favorable". A part, remarquen que l'atracció havia "presentat tant la pòlissa de responsabilitat civil com la documentació requerida, la qual estava vigent i correcta".
En tot cas, l'atracció es "va precintar" el mateix dia i l'endemà, els tècnics que van anar a comprovar que havia passat van concloure que "no es podia reparar aquell dia" i ja no va funcionar més durant la Festa Major. Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns del Pla de Palau-Sant Pau, Adrià Garcia, detalla que "cada any es fa mal algú".
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