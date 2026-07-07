La Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari amb el Millor Sommelier d'Espanya, Ferran Vila
Amb música i arts plàstiques locals, el tast solidari de la Fundació GironaEst busca finançar activitats extraescolars
Júlia Bagué
El proper dimarts 21 de juliol a les vuit del vespre, la Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari per a recaptar fons pels projectes de la Fundació, amb la col·laboració del sumiller Ferran Vila. El tast serà a la Casa de les Arts, i té un preu de trenta euros per persona.
Després de l'èxit de la primera edició, que va comptar amb el sumiller del Celler de Can Roca, Josep Roca, enguany es reprèn amb un tast de 4 vins acompanyats de música i arts plàstiques de la mà d'artistes locals.
Ferran Vila, reconegut especialment per la seva trajectòria en la restauració, divulgació i assessorament gastronòmic, va assolir projecció estatal en proclamar-se Millor Sommelier d'Espanya l'any 2022.
Tots els fons recaptats es destinaran a la Fundació GironaEst, que desenvolupa activitats extraescolars esportives, educatives i culturals als barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, La Creueta i Grup Sant Daniel.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web www.gironaest.cat.
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