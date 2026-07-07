Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresciclistes Gavarresatropellament GironaObramat Saltmercat FigueresLa MironaMundial futbol
instagramlinkedin

La Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari amb el Millor Sommelier d'Espanya, Ferran Vila

Amb música i arts plàstiques locals, el tast solidari de la Fundació GironaEst busca finançar activitats extraescolars

Primera edició del Vins i Arts de la Fundació GironaEst

Primera edició del Vins i Arts de la Fundació GironaEst / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Júlia Bagué

El proper dimarts 21 de juliol a les vuit del vespre, la Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari per a recaptar fons pels projectes de la Fundació, amb la col·laboració del sumiller Ferran Vila. El tast serà a la Casa de les Arts, i té un preu de trenta euros per persona.

Després de l'èxit de la primera edició, que va comptar amb el sumiller del Celler de Can Roca, Josep Roca, enguany es reprèn amb un tast de 4 vins acompanyats de música i arts plàstiques de la mà d'artistes locals.

Ferran Vila, reconegut especialment per la seva trajectòria en la restauració, divulgació i assessorament gastronòmic, va assolir projecció estatal en proclamar-se Millor Sommelier d'Espanya l'any 2022.

El cartell del Vins i Arts de la Fundació GironaEst d'aquest any

El cartell del Vins i Arts de la Fundació GironaEst d'aquest any / Fundació GironaEst

Tots els fons recaptats es destinaran a la Fundació GironaEst, que desenvolupa activitats extraescolars esportives, educatives i culturals als barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, La Creueta i Grup Sant Daniel.

Notícies relacionades

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web www.gironaest.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  2. Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
  3. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
  4. Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
  5. Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
  6. Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
  7. Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
  8. Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina

La Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari amb el Millor Sommelier d'Espanya, Ferran Vila

La Fundació GironaEst organitza un tast de vins solidari amb el Millor Sommelier d'Espanya, Ferran Vila

Preparen un formulari perquè la gent pugui presentar al·legacions al pla d'energies renovables del Govern

Preparen un formulari perquè la gent pugui presentar al·legacions al pla d'energies renovables del Govern

Una quinzena de cooperatives catalanes s’alien per comprar habitatges a fons i grans propietaris

Una quinzena de cooperatives catalanes s’alien per comprar habitatges a fons i grans propietaris

La Costa Brava, entre les destinacions favorites dels espanyols aquest estiu

La Costa Brava, entre les destinacions favorites dels espanyols aquest estiu

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines s’enfronta a la Segona de Mahler

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines s’enfronta a la Segona de Mahler

Les begudes espirituoses apunten joves i estrangers com a salvavides per frenar la crisi de consum

Les begudes espirituoses apunten joves i estrangers com a salvavides per frenar la crisi de consum

Els Agents Rurals fan girar cua a més de 30 ciclistes en un sol matí a les Gavarres

Els Agents Rurals fan girar cua a més de 30 ciclistes en un sol matí a les Gavarres

Vídeo | Els Agents Rurals fan girar cua a més de 30 ciclistes en un sol matí a les Gavarres

Tracking Pixel Contents