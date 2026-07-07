Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
El SEM l'ha evacuat a l'hospital Trueta ferida de poca gravetat
Una furgoneta ha atropellat aquest dimarts al matí una dona que travessava un pas de vianants del carrer Barcelona de Girona, a l’altura del número 202, davant de la Clínica Girona.
Arran de l’accident, s’han mobilitzat efectius de la Policia Municipal de Girona, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques. El SEM ha activat dues ambulàncies i ha atès la dona al mateix lloc dels fets abans de traslladar-la a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.
Els Bombers han donat suport als sanitaris durant l’atenció a la víctima i han instal·lat una mampara per preservar la intimitat de la dona mentre era assistida al carrer.
L’atropellament ha tingut lloc en una hora de molt trànsit al carrer Barcelona. La Policia Municipal ha regulat la circulació i ha donat pas alternatiu mentre els serveis d’emergències treballaven a la zona.
Els agents també han elaborat l’atestat de l’accident i han practicat la prova d’alcoholèmia a la conductora de la furgoneta, que ha donat negatiu, segons indiquen fonts municipals.
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