Girona dona la benvinguda als nens sahrauís que passaran l'estiu a la ciutat
El programa garanteix als nens sahrauís una alimentació equilibrada, revisions mèdiques i una experiència de convivència durant dos mesos
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, han rebut aquest dimarts a la tarda els infants sahrauís que passaran l’estiu a la ciutat i a les comarques gironines dins del programa «Vacances en Pau». A l’acte també hi han assistit les famílies acollidores, representants de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS Girona) i diversos regidors municipals.
La trobada ha servit per donar la benvinguda als nens i nenes, d’entre 8 i 12 anys, que aquest any seran acollits per famílies gironines durant els mesos de juliol i agost. L’objectiu del programa és oferir-los un estiu lluny de les temperatures extremes dels campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria, així com garantir-los una alimentació equilibrada, revisions mèdiques i una experiència de convivència amb les famílies acollidores.
Salellas ha assegurat que “aquest és un dels actes que més m'omple com a alcalde” i ha remarcat la voluntat solidària de les famílies gironines i el compromís de la ciutat amb la causa sahrauí. Per la seva banda, Sabaly ha recordat que “‘Vacances en Pau’ continua sent necessari perquè ofereix als infants una pausa de les temperatures extremes de l’estiu als campaments” i ha subratllat que el programa també manté viu el suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí.
Els infants provenen dels cinc campaments sahrauís de la regió de Tindouf —Aaiun, Smara, Dajla, Bojador i Ausserd—, que porten el nom de ciutats del Sàhara Occidental. Girona manté un vincle especialment estret amb Farsia, una daira de la wilaya de Smara, on ACAPS Girona treballa de manera continuada.
La recepció s’emmarca en l’agermanament solidari entre Girona i Farsia, formalitzat l’any 1997, després que la ciutat iniciés el seu vincle amb el poble sahrauí el 1995 amb l’arribada dels primers infants del programa. Segons dades de la Comissió Europea, unes 173.000 persones refugiades sahrauís viuen actualment en aquests campaments, en un entorn desèrtic amb un accés molt limitat a recursos bàsics. Les Nacions Unides estimen que vuit de cada deu depenen de l’ajuda humanitària per alimentar-se cada dia.
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