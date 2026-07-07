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Incendi en una màquina exterior a Fornells de la Selva genera una gran columna de fum

Bombers ha desplaçat nou dotacions al lloc dels fets, i tot apunta que el foc no ha afectat l'interior de la nau

La màquina que s'ha incendiat.

La màquina que s'ha incendiat. / Judit Perpiñà

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Josep Coll

Josep Coll

Fornells de la Selva

Un incendi aquest dimecres a la tarda en una màquina exterior en una nau de la zona industrial de Fornells de la Selva ha generat una gran columna de fum, visible des de diferents punts. Tot apunta que les flames no han afectat la part interior de les instal·lacions.

La columna de fum que ha generat l'incendi de la màquina.

La columna de fum que ha generat l'incendi de la màquina. / Judit Perpiñà

Els Bombers han rebut l'alerta poc abans de les cinc de la tarda i han desplaçat fins a nou dotacions en el lloc dels fets. Segons han explicat a Diari de Girona, l'incendia "evolucionava favorablement".

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