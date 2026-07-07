L'acord d'equiparació salarial del sector social impactarà en prop de 400 serveis i 14.000 places a les comarques gironines
El Departament de Drets Socials ha presentat a Girona els detalls del pacte per reduir la bretxa salarial amb els empleats públics
Claudia Reyner Ruiz
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha presentat aquest matí a la seu de la Generalitat a Girona els detalls de l’acord per avançar cap a l'equiparació salarial dels professionals dels serveis socials amb el sector públic. Més d'un centenar de representants gironins del Tercer Sector Social i ens locals han participat en la trobada per conèixer els detalls de l'acord signat el passat mes de maig entre el Govern, les patronals i els sindicats del sector social, i que planeja un increment salarial de 600 milions d’euros dividit en quatre anys.
La presentació tenia la intenció d’explicar el nou model de finançament i el calendari d’implementació previst que, a les comarques gironines, tindrà impacte sobre 394 serveis, que ofereixen un total de 13.856 places. D’aquestes, 11.640 places, el 84%, formen part de la xarxa pública de serveis socials i són finançades amb recursos públics. L’acte ha comptat amb la participació del secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, i del director general d’Acreditació i Provisió de Serveis, Xema Gil.
El secretari general de Drets Socials i Inclusió ha assenyalat que la situació del col·lectiu és molt variada i que inclou tant “entitats petites” com entitats “grans”. Per aquest motiu, ha explicat Moreno, s’ha fet la proposta d'increment manual de tarifes amb l’objectiu d’intentar evitar la rotació de personal que hi ha hagut fins ara. “Incrementant salaris i, per tant, intentant fidelitzar aquelles persones del sector que ja hi treballen, el que volem és també que hi hagi una millora en la qualitat del servei de les persones", ha assenyalat.
També ha celebrat que la resposta ha estat positiva. Les entitats, que ha assegurat que "tenen una molt bona salut des de fa temps", contribueixen a l’acció del sistema social "de manera evident". D'altra banda, ha subratllat que els representats han deixat clar que "ja era hora de poder tenir una proposta".
Dignificar les condicions laborals
L’acord forma part de l’estratègia del Govern per dignificar les condicions laborals d’un sector essencial per al benestar de la ciutadania i que presta serveis en àmbits com l’atenció a la gent gran, la discapacitat, la infància, la salut mental o les addiccions. El Govern destinarà 150 milions d’euros anuals per avançar en l’equiparació salarial dels 120.000 professionals del sector social de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén reduir progressivament la bretxa salarial existent entre els professionals dels serveis socials i els de l’administració pública, donant resposta a una reivindicació històrica del sector.
Una de les principals novetats de l’acord és la implantació d’un nou sistema d’actualització de tarifes que abandona els increments lineals i vincula els recursos públics a l’esforç salarial real de les entitats. El model estableix diferents trams d’increment de tarifes en funció del salari mitjà de les plantilles i del compromís de millora salarial assumit per cada entitat. D’aquesta manera, les organitzacions que facin un esforç més gran per millorar les condicions dels seus professionals podran accedir a increments superiors. A més, el sistema incorpora mecanismes de control i seguiment per garantir que els recursos públics es traslladen efectivament a les nòmines dels treballadors i treballadores.
Aquest nou model s’ha concebut com una eina que, en el futur, podrà incorporar nous criteris, com ara indicadors de qualitat dels serveis o mesures de compensació territorial.
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