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Les obres per pacificar l'entorn del Col·legi Groc de Girona ja són visibles

Les obres, que executa l'empresa Construccions Pere Miquel, tenen un pressupost de 142.944,48 euros i s'allargaran deu mesos

Les tasques per pacificar l'entorn del centre educatiu.

Les tasques per pacificar l'entorn del centre educatiu. / Ajuntament de Girona

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

Els treballs per fer per a vianants l'entorn de l'escola de Santa Eugènia de Girona, coneguda popularment com a Col·legi Groc, ja són visibles. En els últims dies les màquines han entrat a l'espai del carrer de la Mare de Déu de la Salut, entre el passeig d’Olot i el carrer de la Maçana, i han començat a aixecar les voreres. La raó és que el projecte preveu posar el carrer al mateix nivell que la vorera, a part de pavimentar la zona, incorporar més vegetació a la zona i adaptar l’espai a la normativa d’accessibilitat. L’objectiu és millorar l’arribada al centre educatiu i generar un entorn més segur per a l’alumnat, les famílies i el veïnat.

Les actuacions les executa l’empresa Construccions Pere Miquel per un import de 142.944,48 euros. S'allargaran durant deu mesos i això ha comportat canvis de mobilitat a la zona, ja que el tram del carrer de la Maçana entre el carrer de l’Orient i el carrer de la Mare de Déu de la Salut ha canviat de sentit.

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