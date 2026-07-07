La Mirona de Salt redueix els decibels per les queixes dels veïns de Sant Gregori
La sala pren mesures des de fa dos caps de setmana, però alguns veïns continuen «sense poder dormir a les nits» a causa del soroll
Un equip de l'Ajuntament de Salt va realitzar proves de so durant la nit de divendres per investigar la relació de la sala amb les queixes veïnals
Júlia Bagué
La sala La Mirona de Salt va acordar, juntament amb l'Ajuntament de Salt, prendre mesures per donar solució a les recents queixes pel soroll dels veïns de Sant Gregori. Des de fa dos caps de setmana, segons confirma el director de RGB i cogestor de la sala, Xavi Fortuny, s'han abaixat els decibels «malgrat trobar-se dins la legalitat i tot i els dubtes sobre l'origen del soroll». Durant la nit de divendres, un equip de l'Ajuntament es va desplaçar a La Mirona per començar a investigar la vinculació de la sala amb el soroll, provocant diversos talls de música durant la sessió. Les proves encara no són determinants, però des de l'equipament municipal ja fa temps que s'actua.
Un dels veïns afectats avalua, passat el cap de setmana, que la nit de divendres «va poder dormir d'una tirada», però que dissabte, sobretot a partir de dos quarts de tres de la matinada, la música va anar pujant d'intensitat. Denuncia que el so arriba tan fort que «si obres la finestra pots fins i tot identificar la cançó». D'altres veïns coincideixen que tant divendres com dissabte «ho van patir com sempre». Per altra banda, el codirector assegura que ja fa dues setmanes que, en rebre l'avís de l'Ajuntament, es van abaixar dos decibels i que «controlem molt els discjòqueis perquè mantinguin el mateix volum tota la nit».
El passat divendres 12 de juny, La Mirona inaugurava per desè any consecutiu la zona de la terrassa, on s'acullen els concerts i sessions de discoteca de l'estiu. És al voltant d'aquestes dates que un grup de veïns de Sant Gregori, situats a dos quilòmetres i mig del suposat origen del soroll, denunciaven que la música no els deixava dormir. Segons expliquen, les dates i els horaris coincideixen amb els de les sessions a la fresca de la sala. En les instàncies presentades als dos ajuntaments, reclamaven una limitació dels decibels o que apliquin mesures perquè les ones no es propaguin fins a tan lluny. Insisteixen especialment en les freqüències greus, les quals la sala assegura que «porta tota la setmana retocant i modulant perquè no sonin tan fortes».
Tot i l'aplicació de les noves mesures, La Mirona posa en dubte que el soroll que provoca les molèsties als veïns provingui únicament dels seus altaveus: «Hi ha moltes possibles causes, sobretot a l'estiu que tothom fa festes i botellots», assegura Fortuny. Per aquest motiu, resten a l'espera de les conclusions definitives en mans de la Generalitat, que tal com reclamava l'Ajuntament, realitzarà les proves de sonometria oficials per determinar si realment el volum supera els límits legals i si, tal com denuncien els veïns, l'origen és l'equipament de Salt.
Les proves de l'Ajuntament, per ara, han servit per determinar quins són els millors punts perquè l'equip del departament de Medi Ambient pugui fer els mesuratges. Fins que no es realitzin i s'obtinguin resultats, La Mirona segueix amb la seva activitat, però amb menys volum i rebaixant la intensitat dels baixos.
10 anys de terrassa a l'estiu
L'equipament de Salt assegura que «no volem molestar a ningú», però es mostren sorpresos perquè fa anys que treuen els altaveus a la terrassa durant la temporada d'estiu i «mai havien rebut tantes queixes». Els veïns de Sant Gregori afirmen que la problemàtica dura almenys des de l'any passat, mentre que la sala sosté que en aquests deu anys no hi ha hagut grans canvis en la sonorització de les festes a la fresca. «En conèixer les queixes, vam canviar l'orientació dels altaveus», explica Fortuny. Lamenta que, arran de la pròrroga que es disputaven a concurs per mantenir la gestió de la sala, es troben en el punt de mira, però conclou que «si realment l'origen del soroll és La Mirona, buscarem immediatament una solució».
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