El cicle «Notes al Parc» de Girona arrenca amb dotze concerts de música clàssica i moderna fins al 26 d'agost
L'Ajuntament i l'Auditori impulsen la iniciativa per acostar la música a nous públics i donar visibilitat a la creació musical del territori
El cicle «Notes al Parc» arrenca aquest dimecres amb el concert de Jaume Ferrer i Miquel Muñiz al Museu d’Història dels Jueus i donarà el tret de sortida a una desena edició que, fins al 26 d’agost, programarà dotze propostes de música clàssica i moderna en diferents espais de Girona. El cicle, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Girona a través de La Marfà – Centre de Creació Musical i per l’Auditori de Girona, manté l’aposta per acostar la música a nous públics, reforçar la cultura de proximitat i donar visibilitat a la creació musical del territori.
La inauguració anirà a càrrec de dos joves músics gironins amb trajectòries internacionals, que oferiran un concert per a violí i violoncel centrat en obres de Kodály i Ravel. La proposta combinarà intensitat expressiva i refinament sonor en un format íntim que obrirà un cicle repartit per diversos barris i equipaments de la ciutat. Per a aquest primer concert caldrà reserva prèvia a través del web de l’Auditori.
De l’indie pop al gòspel, passant pel jazz i la música antiga
La programació continuarà l’11 de juliol amb Cloe Riembau al parc de Núria Terés i Bonet, on la cantautora bisbalenca presentarà el seu primer disc, Equilibris sense xarxa. El 15 de juliol, a la plaça de l’Om, arribarà Ganxet Elèctric, amb una proposta festiva de cançó popular i tradicional pensada per cantar en comunitat.
El claustre del monestir de Sant Daniel tornarà a ser un dels escenaris destacats del cicle amb dos concerts. El primer serà el d’Adriana Mayer & Ensemble L’Albera, el 18 de juliol, amb un recorregut per la cantata italiana dels segles XVII i XVIII. El segon, el 22 de juliol, anirà a càrrec del professorat de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), que hi oferirà un concert de cambra. Tots dos requeriran reserva prèvia.
Un any més, el cicle inclourà també l’assaig obert de la JOCG, el 24 de juliol a l’Auditori de Girona, dedicat a la Simfonia núm. 2 «Resurrecció» de Mahler, sota la direcció d’Isabel Rubio. El mes es tancarà el 29 de juliol amb el Neus Plana Quartet als jardins de les Pedreres, on presentarà 12.12, reconegut amb el Premi Enderrock al millor disc revelació de jazz per votació popular.
Un aparador de la creació musical del territori
L’agost començarà amb Terrae, l’1 d’agost a la terrassa exterior de l’Auditori de Girona, amb el disc Nostre gra, un viatge sonor inspirat en les Terres de l’Ebre. Després, el passeig de la Sardana concentrarà bona part del tram final del cicle amb la Girona Jazz Project Big Band & Smack Dab el 5 d’agost i Lucas Martínez amb el projecte Raíces el 8 d’agost.
El 22 d’agost serà el torn del pianista xinès Zhiqiao Zhang, finalista del Concurs Maria Canals, amb un programa dedicat a Schumann, Granados i Prokófiev. El tancament arribarà el 26 d’agost amb Anna Urpina i el projecte Les Chants des Muses, dedicat a la recuperació de música barroca escrita per dones compositores a partir de manuscrits conservats a París i Venècia.
El cicle mantindrà el format d’entrada lliure i una oferta diversa repartida per espais ja habituals i per nous escenaris com el Museu d’Història dels Jueus, mentre que també recupera el claustre de Sant Daniel. En alguns casos caldrà reserva prèvia i un dipòsit de 2 euros, que es retornarà a les persones assistents.
Més enllà del cartell, «Notes al Parc» torna a funcionar també com a plataforma de retorn a la ciutat per a artistes vinculats als programes de suport de La Marfà. De fet, la meitat de les propostes de música moderna d’aquesta edició formen part de projectes acompanyats des del centre de creació musical, fet que converteix el cicle en un aparador directe del treball artístic que es fa a Girona i al seu entorn.
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