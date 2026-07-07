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OBRAMAT obre a Salt el seu primer magatzem a Girona amb una inversió de 8 milions d'euros

La inauguració institucional del centre de materials de construcció ha comptat amb la presència de responsables de l'empresa i representants municipals de Salt i aquest dimecres obre oficialment

L'acte d'inauguració del magatzem.

L'acte d'inauguració del magatzem. / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

Salt

OBRAMAT obrirà aquest dimecres a les set del matí el seu nou magatzem de materials de construcció i reforma a Salt, al sector Margesa. L’obertura al públic arribarà després que aquest dimarts s’hagi fet la inauguració institucional del centre, amb presència de responsables de l’empresa i representants municipals.

El nou establiment és el primer d’OBRAMAT a la demarcació de Girona, el 42è de la companyia a l’Estat i el vuitè a Catalunya, on ja és present a Sabadell, Badalona, Terrassa, Lleida, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i l’Hospitalet. La inversió per posar en marxa el centre ha superat els 8 milions d’euros.

A l’acte inaugural hi han assistit, entre d’altres, el director del magatzem de Salt, Iván Vento; el director general d’OBRAMAT Iberia, Antonio Bullido; l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, i la regidora de Serveis Urbans i Desenvolupament Local, Núria Heras.

Un moment de la inauguració.

Un moment de la inauguració. / Marc Martí Font

Més de 100 treballadors i una quarta part de Salt

Un dels aspectes que l’empresa i el consistori han destacat en la inauguració és l’impacte en l’ocupació local. El nou centre compta amb més de 100 treballadors, la majoria residents a la zona. Segons ha remarcat l’alcaldessa, “l’arribada de firmes com OBRAMAT a Salt són una oportunitat com a municipi”, i ha subratllat que “pràcticament una quarta part de les noves contractacions són de veïns i veïnes del poble”.

La plantilla combina noves incorporacions amb personal procedent d’altres centres de la companyia. Segons l’empresa, tots els treballadors del nou magatzem han rebut durant els darrers mesos formació específica, amb una mitjana de més de 40 hores en altres establiments de la cadena a Catalunya.

El director general d’OBRAMAT Iberia, Antonio Bullido, ha situat l’obertura dins del pla d’expansió de la companyia i ha remarcat que el projecte també vol “enfortir el teixit industrial i empresarial de la regió”.

Un dels espais de les instal·lacions.

Un dels espais de les instal·lacions. / Marc Martí Font

7.000 metres quadrats i 20.000 referències

El nou magatzem disposa de més de 7.000 metres quadrats de superfície de venda. D’aquests, uns 4.400 metres quadrats corresponen a la sala interior i més de 2.600 al pati de materials. El centre ofereix més de 20.000 referències distribuïdes en nou grans seccions: materials de construcció, fusta i ordenació, eines, ferreteria, electricitat i il·luminació, sanitari, fontaneria-calefacció, ceràmica i pintura.

El director del centre, Iván Vento, ha explicat que l’objectiu és “acompanyar i facilitar el dia a dia dels professionals de la construcció i la reforma” amb una oferta especialitzada i adaptada a les necessitats del sector.

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L’horari d’obertura serà de dilluns a dissabte, de 7.00 a 21.00 hores, a més dels festius autoritzats. Amb aquesta implantació, OBRAMAT entra per primera vegada a les comarques gironines amb un centre de gran format pensat per al client professional.

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