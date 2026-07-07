Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
L'Ajuntament assegura que fa un seguiment actiu del cas i que ha ofert recursos a la persona sense llar, que els ha declinat
Els veïns més propers a la plaça dels Raïms, ubicada al Barri Vell de Girona, es queixen que una persona sense llar fa mesos que s'ha instal·lat a aquest espai i provoca molèsties. En concret, asseguren que ocasiona sorolls durant la nit i "impedeix el descans" als residents, a part de tenir la plaça "bruta" i, a causa d'això, fa "pudor". La plaça dels Raïms és considerat un dels espais més petits de la ciutat, i està situat a prop de la rambla de la Llibertat.
Lamenten que hagin presentat diferents queixes a l'Ajuntament "sense que ningú hi hagi posat solució". Per la seva banda, fonts municipals detallen que són "coneixedors" de la situació i que en mantenen un "seguiment actiu del cas" amb la finalitat de "donar resposta a les incidències detectades i garantir la convivència".
Els veïns apunten que la persona sense llar a "acumulat" diversos objectes a la plaça i que "ha fet d'un espai públic el seu espai privat". La plaça té un arc on aquesta persona ha deixat diferents objectes, com ara cartons o nòrdics per dormir. A més, els veïns diuen que ha ocasionat alguns "incidents". Un dels quals, expliquen, va tenir lloc el passat 9 de juny, quan un guia turístic i el seu grup van ser "escridassats" fins al punt que els "va fer fora de la plaça". Remarquen que van trucar a la Policia Municipal, però critiquen que passats els dies "s'ha permès que aquesta persona continuï a la plaça".
Intervencions policials
Segons indica l'Ajuntament, la Policia "ha intervingut en diverses ocasions" i l'equip de carrer de Serveis Socials també està fent "un seguiment continuat" de la persona sense llar. També exposen que se li ha ofert els recursos municipals disponibles per a les persones en situació de sensellarisme, com és el cas de La Sopa, l'espai diürn de l'antiga UNED en el marc del Pla Calor, però, per ara, "ha declinat l'accés" a aquests serveis.
En paral·lel, el consistori "manté la neteja ordinària" a la plaça dels Raïms amb "hidronetejadora tres cops per setmana". Finalment, l'Ajuntament destaca que continua "treballant de manera coordinada entre Serveis Socials, Policia Municipal i altres serveis implicats per fer seguiment de la situació i cercar la millor resposta possible, tant des del punt de vista social com de convivència ciutadana".
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