Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresincendi Sentmenatincendi Catalunya NordTour de Françacontenidors GironaGirona FCMundial futbol
instagramlinkedin

Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms

L'Ajuntament assegura que fa un seguiment actiu del cas i que ha ofert recursos a la persona sense llar, que els ha declinat

Diferents objectes de la persona sense llar, a la plaça dels Raïms.

Diferents objectes de la persona sense llar, a la plaça dels Raïms. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Josep Coll

Josep Coll

Girona

Els veïns més propers a la plaça dels Raïms, ubicada al Barri Vell de Girona, es queixen que una persona sense llar fa mesos que s'ha instal·lat a aquest espai i provoca molèsties. En concret, asseguren que ocasiona sorolls durant la nit i "impedeix el descans" als residents, a part de tenir la plaça "bruta" i, a causa d'això, fa "pudor". La plaça dels Raïms és considerat un dels espais més petits de la ciutat, i està situat a prop de la rambla de la Llibertat.

Lamenten que hagin presentat diferents queixes a l'Ajuntament "sense que ningú hi hagi posat solució". Per la seva banda, fonts municipals detallen que són "coneixedors" de la situació i que en mantenen un "seguiment actiu del cas" amb la finalitat de "donar resposta a les incidències detectades i garantir la convivència".

Els veïns apunten que la persona sense llar a "acumulat" diversos objectes a la plaça i que "ha fet d'un espai públic el seu espai privat". La plaça té un arc on aquesta persona ha deixat diferents objectes, com ara cartons o nòrdics per dormir. A més, els veïns diuen que ha ocasionat alguns "incidents". Un dels quals, expliquen, va tenir lloc el passat 9 de juny, quan un guia turístic i el seu grup van ser "escridassats" fins al punt que els "va fer fora de la plaça". Remarquen que van trucar a la Policia Municipal, però critiquen que passats els dies "s'ha permès que aquesta persona continuï a la plaça".

Objectes acumulats a la plaça dels Raïms.

Objectes acumulats a la plaça dels Raïms. / DdG

Intervencions policials

Segons indica l'Ajuntament, la Policia "ha intervingut en diverses ocasions" i l'equip de carrer de Serveis Socials també està fent "un seguiment continuat" de la persona sense llar. També exposen que se li ha ofert els recursos municipals disponibles per a les persones en situació de sensellarisme, com és el cas de La Sopa, l'espai diürn de l'antiga UNED en el marc del Pla Calor, però, per ara, "ha declinat l'accés" a aquests serveis.

Notícies relacionades

En paral·lel, el consistori "manté la neteja ordinària" a la plaça dels Raïms amb "hidronetejadora tres cops per setmana". Finalment, l'Ajuntament destaca que continua "treballant de manera coordinada entre Serveis Socials, Policia Municipal i altres serveis implicats per fer seguiment de la situació i cercar la millor resposta possible, tant des del punt de vista social com de convivència ciutadana".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents