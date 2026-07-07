Salt activa demà els refugis climàtics davant la previsió de temperatures extremes
La Xarxa de Refugis Climàtics del municipi passa dels 20 de l’any passat fins als 26 actuals, ampliant els negocis privats adherits i allargant l’horari de tres equipaments municipals
Davant l’avís de calor intensa amb nivell vermell es permetrà que persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat puguin accedir a la piscina de manera gratuïta mentre duri l’alerta
Redacció
El municipi de Salt activarà demà la Xarxa de Refugis Climàtics municipals davant la previsió de temperatures extremes, després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi situat la comarca del Gironès en alerta vermella, amb risc molt alt per calor intensa i la possibilitat que les temperatures superin els quaranta graus.
El treball fet des de l’equip de govern permetrà que enguany el municipi disposi de 26 refugis climàtics, és a dir, sis espais més que els que hi havia l’estiu del 2025. Aquest increment ha estat possible gràcies a l’adhesió de nous negocis privats a la xarxa municipal i a la incorporació del Casal de Jubilats, que obre de 15 a 20 h i cobreix franges horàries de forta insolació.
En paral·lel, durant els dies d’alerta meteorològica decretada pel Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, s’ha establert que tres equipaments municipals ampliïn el seu horari entre les 15 h i les 18 h, franges també de calor intensa, per tal que les persones que no puguin garantir un confort mínim al seu habitatge disposin d’una alternativa. Els espais que ampliaran horari seran l’Estació Jove, el Satèl·lit Jove i la Biblioteca d’En Massagran, amb l’obertura garantida per tres agents cívics.
En aquesta onada de calor amb alertes activades, també s’activarà a partir de demà que les persones de més de 65 anys i persones amb discapacitat que ho puguin acreditar tinguin accés gratuït a la piscina municipal descoberta mentre es mantingui l’alerta activa per part de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Es mantenen també diversos espais exteriors amb zones d’ombra, així com els equipaments municipals que habitualment ja estan oberts i on la ciutadania pot accedir per refugiar-se de les altes temperatures. En el cas del Mercat de Salt, es manté com a refugi climàtic, malgrat el tancament provisional del supermercat, l’activitat continua tots els matins i dues tardes a la setmana, tot i que amb horari reduït.
La Xarxa de Refugis Climàtics es pot consultar al web municipal i s’actualitza contínuament amb les noves adhesions de negocis privats i els espais que s’habiliten cada any.
Consulta’ls al següent enllaç:
https://www.viladesalt.cat/refugis-climatics-a-salt/
Des de la posada en marxa de la Xarxa de Refugis Climàtics al municipi de Salt l'any 2024 es va afirmar que es tractava d’un document viu que s’aniria adaptant segons les necessitats detectades, intentant ampliar la cobertura de tot el municipi i també diferents franges horàries, en especial, aquelles de major impacte tèrmic.
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