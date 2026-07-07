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Sis joves inicien la seva experiència laboral a la Brigada Jove de Cassà de la Selva

Fan tasques que corresponen a peó de brigada o administratiu

Quatre dels joves que participen en el programa amb l'alcalde, Pau Presas.

Quatre dels joves que participen en el programa amb l'alcalde, Pau Presas. / Ajuntament de Cassà de la Selva

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Redacció

Redacció

Girona

Sis joves s’han incorporat a la Brigada Jove de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. És un programa impulsat des de l’àrea de Joventut que ofereix una primera experiència laboral en un entorn proper i formatiu durant l'estiu. Des de la recuperació de la Brigada Jove l’any 2024, quinze joves han passat pel programa, que es consolida com una eina per fomentar l’ocupació juvenil al municipi.

Dues de les places corresponen a peó de brigada, amb tasques de suport al manteniment municipal, la conservació de zones verdes i espais públics, petits treballs en equipaments municipals, la neteja de la via pública i la gestió de residus. Els altres quatre joves treballen com a auxiliars administratius a les àrees d’Arxiu, Educació, Esports i a la Biblioteca Maria Corominas, on fan suport administratiu, atenció al públic, classificació documental i col·laboren en activitats i serveis municipals.

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