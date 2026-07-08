2.136 senglars capturats durant el primer any del pla de control a Rocacorba
Els pagesos del massís es queixen d'una desigualtat de resultats en funció del vedat
Arnau Lara
El massís de Rocacorba continua sent una de les zones amb més població de senglars arreu de Catalunya. Per aquest mateix motiu el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va començar el juny de 2025 un pla específic de control per evitar danys i accidents en 12 àrees privades de caça situades a municipis de la Selva, Pla de l’Estany, Gironès i Garrotxa, amb una durada prevista de cinc anys.
Ara, un any després de l’activació del pla de control poblacional del senglar a Rocacorba, la xifra de captures ha arribat a 2.136. L’objectiu mínim anual, fixat en 1.779 exemplars, s’ha superat folgadament. Així, a priori es compleix l’objectiu del primer any d’implementació del pla de control poblacional (PCP) de reduir els danys agrícoles i els accidents de trànsit a Rocacorba, i el Departament d’Agricultura en fa balanç positiu.
A més de les 2.136 captures ja esmentades, s’han executat 784 actuacions, entre les quals destaquen 477 batudes i 295 actuacions nocturnes. A més, des de l'1 de setembre fins al 30 d'abril s'han registrat 21 accidents de trànsit amb senglar, una xifra menor que els 27 de l'any anterior durant el mateix període. Si bé sembla haver-hi millora en seguretat viària, el Departament manté la vigilància en aquest àmbit.
Els vedats amb pitjors resultats
Tot i aquests resultats globals positius, el Departament assenyala que el compliment dels objectius ha estat desigual en el territori. Deu de les dotze àrees privades de caça han assolit o superat els mínims exigits, però dos vedats, situats principalment a la zona nucli del pla, a Canet d'Adri i Sant Esteve de Llémena, continuen per sota dels nivells requerits. Davant aquesta situació, el Govern estudia les vies per declarar aquestes zones en emergència cinegètica i activar els equips públics per reforçar les actuacions de caçadors i titulars agraris de manera extraordinària si fes falta, declarant en aquestes zones l'emergència cinegètica. Comenten que el pla està sent favorable i ha permès avançar cap a un model més planificat, i que ara volen centrar els esforços a reforçar aquestes àrees endarrerides i intensificar el seguiment del risc.
Vicenç Armengol, pagès de Canet d'Adri, assenyala que la majoria de vedats de caça "ho fan molt bé", però n'hi ha dos que "no fan la feina" i això acaba provocant "un problema molt important, en una zona molt sensible". Segons les dades, el 90,1% de les captures durant l’any han estat executades per titulars cinegètics. Els caçadors han estat ajudats per titulars d'explotacions agràries en zones de major incidència, i el Cos d’Agents Rurals.
Hi ha dos vetads que no fan correctament la feina, i això provoca un problema molt important en una zona molt sensible
Possible repunt de danys
Amb la maduració del blat i l'aproximació de la collita, els camps de conreu esdevenen un recurs alimentari especialment atractiu per al senglar. En aquest context, l'elevada presència de senglars detectada respon principalment a la concentració d'exemplars als camps per alimentar-se, coincidint amb els estadis avançats de maduració dels cereals. En conseqüència, durant aquest període augmenta la probabilitat que es produeixin danys fins al moment de la collita durant aquest mes de juliol.
Els pagesos del massís de Rocacorba asseguren que estan "desesperats" per la quantitat de senglars que hi ha als camps tot i el pla que el Departament ha dut a terme per rebaixar-ne la població. Armengol diu que ja s’ho esperava. Armengol retreu al Govern que no tingués en compte que hi hauria molts més porcs dels que deien que hi hauria. "Nosaltres sabíem que això passaria i ara tenim treballs a treure'ls dels camps i que no ens facin malbé la collita", assenyala. Els pagesos lamenten que la quantitat d'exemplars que es troben a les nits és igual o superior que abans del pla i demanen més recursos pels danys que registren els camps en plena temporada de la sega.
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