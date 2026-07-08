Les altes temperatures omplen les piscines i buiden els carrers
L'onada de calor afecta la vida diària dels ciutadans, que busquen alternatives per combatre les altes temperatures i reclamen millorar la gestió dels refugis climàtics
Júlia Bagué
Protecció Civil manté la fase d'alerta per calor intensa a Girona, que es preveu que duri fins a finals de la setmana que ve. La xarxa de refugis climàtics, formada per més de 60 espais interiors i 20 espais exteriors distribuïts pels diferents barris de la ciutat, hauria de complir la seva funció. Alguns usuaris, però, no ho veuen així: "De refugi climàtic, res de res", explica Maria Teresa Vidal, que es trobava aquest dimecres al matí al Mercat del Lleó.
El mercat municipal és un dels espais registrats com a refugi climàtic, però venedors i clients asseguren que hi fa calor igualment. El paradista de Peixos Girona, Christian Daranas, explica que "només s'hi està bé quan les deu màquines d'aire condicionat funcionen, i normalment mai és així". La Maribel, que també hi té parada, afegeix que "els dissabtes, quan s'omple de gent, no s'hi pot estar". Tots dos coincideixen que sempre estan molt per sobre dels 22 graus que l'espai promet. El venedor de la parada Mercader, Ferran Caballero, declara que "no és la temperatura que hi hauria d'haver a un mercat municipal, i a vegades patim pel gènere".
Vidal, juntament amb Maria Dolors Garriga, es desplacen cada dia amb cotxe fins al Mercat del Lleó tot i ser de Girona. Algun dia que han agafat l'autobús, s'han trobat que hi feia molta calor, i altres dies, en canvi, "ens moríem de fred". Creuen que els equipaments públics s'han de posar d'acord amb una temperatura que sigui agradable per a tothom, i garantir que funcionin els aires condicionats.
Alguns espais de la xarxa de refugis climàtics han penjat recordatoris a les xarxes socials. L'Ateneu Popular Salvadora Catà s'hi va adherir fa dos anys, i ofereixen aigua i una zona per llegir i descansar per tothom qui ho necessiti. Altres espais com el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal o l'Estació Espai Jove, també refugis climàtics, asseguren que poques persones venen per aquest motiu, i animen als ciutadans de fer ús de les seves zones habilitades. Des de l'Espai Jove consideren que "potser falta fer-ne més ressò". Les piscines municipals, en canvi, sí que tenen molta més afluència. A més, durant els dies més calorosos, les persones grans i les persones amb discapacitat hi poden accedir de manera gratuïta.
Tardes de carrers deserts
Ana María Ramírez treballa venent loteria en un quiosc de l'ONCE. Tot i que té aire condicionat, de seguida sent que s'hi ofega perquè l'espai és molt petit. "Molts cops surto a prendre l'aire perquè em sento angoixada, però la calor de fora ho empitjora", expressa. A la tarda és quan més ho pateix, coincidint amb la majoria de vianants, sobretot els més grans, que aprofiten el matí per fer els encàrrecs. "A la tarda evito sortir. Em tanco a casa amb les persianes baixades i tot fosc", apunta Maria Carme Ribera.
La majoria dels comerços també han notat una forta baixada de clients a les hores de màxima calor, i detecten que cada any va a pitjor. "A partir de les onze del matí ja no hi queda ningú, al mercat", assegura Daranas. A les botigues del centre també noten una davallada de clientela important. "Fins a quarts de vuit, això és un desert", explica la dependenta de Nice Things, Teresa Escot. El seu aire condicionat no és prou potent i ho pateix especialment els dies més calorosos.
Les mesures de L'Ajuntament
A partir del dimecres 8 de juliol, Girona es troba sota l'avís de Protecció Civil de perill per calor molt intensa. Durant la setmana es preveuen temperatures per sobre de la mitjana, que segons Meteocat es mantindran durant tota la setmana que ve. L'Ajuntament de Girona ha suspès totes les activitats exteriors durant la 13h i les 20h per precaució, i recomana traslladar les que es puguin a llocs aclimatats.
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