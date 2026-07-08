Els nous carrils bici de Salt estaran enllestits entre octubre i novembre
Les obres, que inclouen la creació de 1,7 quilòmetres de nous carrils bici, avancen segons el calendari malgrat alguns imprevistos inicials
Les obres per crear nous carrils bici a Salt avancen amb uns deu dies de retard segons el calendari previst. Fonts municipals expliquen que l'empresa adjudicatària, Artífex Infraestrucuras SL, s'ha trobat amb alguns imprevistos durant les primeres setmanes al passeig de Marquès de Camps. Amb tot, la previsió és que es complexi amb el calendari i els carrils bici que s'han de fer al passeig de Marquès de Camps i als carrers Doctor Castany i President Francesc Macià siguin una realitat entre finals d'octubre i principis de novembre.
Els treballs van començar a finals de maig en el tram del passeig de Marquès de Camps entre l'avinguda de la Pau i el carrer Guilleries, on els treballs ja estan molt avançats i només queda formigonar l'última part. Aquesta setmana s'ha començat a actuar entre el carrer de les Guilleries i l'avinguda dels Països Catalans i està previst que s'enllesteixi durant la primera quinzena d'agost. Posteriorment, faltarà actuar entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer Major.
En paral·lel, fa uns dies han engegat els treballs per fer el carril bici al carrer Francesc Macià. En concret, s'està treballant ara en el tram entre l'avinguda de la Pau i fins a arribar, pràcticament, al parc de la Massana. Després, s'haurà d'actuar fins al carrer Major. Per altra banda, les actuacions al carrer Doctor Castany encara no han començat. El carril bici en aquesta via transcorrerà entre l'avinguda de la Pau i el carrer de la Moreneta.
"Molt necessaris"
Tot plegat farà que, un cop acabin les actuacions, Salt tingui 1,7 quilòmetres més de carril bici, un aspecte que la plataforma Mou-te en bici veu amb bons ulls perquè "feia temps que Salt no havia fet res en temes de carrils bici". El president de la plataforma, Xavier Corominas, assegura que era una "situació totalment necessària" perquè "no hi ha pràcticament cap vial que uneixi el sud amb el nord" del municipi.
Ara, pràcticament, només hi ha eixos que van "d'est a oest", amb vies que van fins a Girona o també enllacen amb les Vies Verdes. Recentment, també s'ha creat un carril bici que passa per tota l'avinguda dels Països Catalans en el marc de les actuacions del corredor de bus entre Girona i Salt (BRCat). Corominas, però, remarca que és un carril bici "controvertit". L'estiu de l'any passat, la plataforma ja va comentar que no era prou segur i que s'havia creat "sense diàleg" per dissenyar-lo.
En la mateixa línia, ara Corominas lamenta que no han estat partícips "en el debat d'aquest pla ciclista". A part, reclama "aparcaments segurs" per a les bicicletes. El contracte contempla la creació de sis estacionaments amb una capacitat per deu bicicletes. Seran recintes tancats per garantir la seguretat dels usuaris. Un se situarà entre els carrers Francesc Macià i Moreneta, un altre al carrer Miquel Martí i Pol (davant la piscina municipal), i també n'hi haurà a l'escola bressol municipal El Carrilet i tres al llarg de l’avinguda dels Països Catalans (a tocar del pavelló municipal, al costat de la Coma Cros i un altre al Mercat).
Segona fase
Se'n faran cinc durant la primera fase d'obres, que és la que s'està fent ara, i un altre en una segona fase, que encara no té data d'inici ni tampoc s'ha posat en marxa el procés de licitació. La primera es fa per un preu de 729.605,80 euros, mentre que el preu de sortida de la segona està previst que sigui de 528.726,98 euros.
En aquesta segona fase es crearan tres carrils bici més. Al carrer Martí i Pol, entre el camí dels Carlins i el passeig dels Països Catalans; al carrer de la Moreneta, entre els carrers de Francesc Macià i Doctor Castany; i al carrer de Pau Masó fins a arribar a l’encreuament amb el carrer Alfons Morè, que fa frontera amb el municipi de Girona.
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