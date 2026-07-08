El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona
El copilot declara al judici que anava mig adormit i que es va despertar arran de l'impacte sense veure la víctima
El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart el 30 d'octubre el 2021 ha declarat davant el jurat popular que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona. El processat ha declarat al final del judici i ha admès va beure "quatre o cinc cubates" durant les Fires de Girona. Segons la seva versió, al final de la nit es va trobar amb un amic i van decidir anar fins al santuari a xerrar. De camí, afirma que va perdre el control del vehicle en una corba, va xocar contra la tanca i va sospitar que havia impactat "amb un animal". Sosté que no va aturar el cotxe perquè no era un lloc segur i que la seva intenció, després de canviar la roda punxada, era tornar al lloc de l'accident.
El conductor, que s'enfronta ara a una pena de 7 anys i 9 mesos de presó, ha respost a les preguntes del fiscal i de les defenses i ha relatat que la matinada del 30 d'octubre del 2021 va sortir de festa amb uns amics a les Fires de Girona i que va consumir "quatre o cinc cubates". Va acabar la nit a una discoteca de la ciutat i allà es va retrobar amb un amic de secundària, amb qui havien perdut contacte els darrers anys.
Tots dos van decidir pujar amb cotxe al santuari dels Àngels "a fer un cigarret" i xerrar. El processat diu que coneix la carretera, i també sap que hi solen haver ciclistes. Ha negat, per contra, que, tal com sostenen les acusacions, anessin "a fer corbes" per la carretera. També rebutja que circulés amb excés de velocitat i diu que anava "a 50 o a 60 km/h".
Segons la seva versió, va "agafar malament una corba" i va xocar contra la tanca de la carretera. Llavors, es va adonar que el vidre frontal del cotxe estava fracturat.
L'acusat, que aleshores tenia 24 anys, ha afegit que es va "espantar molt" i també es va adonar que havia rebentat una roda del cotxe. El conductor ha admès que es va imaginar que havia envestit alguna cosa més que la tanca, però sosté que creia que havia estat "un animal, un senglar": "Que era una persona no ho vaig pensar en cap moment, a aquelles hores i de nit, no m'ho vaig pensar en cap moment".
Responent a les preguntes del fiscal, l'acusat ha dit que no va aturar el vehicle allà mateix perquè no era segur. Segons el seu relat, va decidir continuar conduint fins a un pàrquing d'un restaurant que sabia que hi havia més endavant. Rebutja que volgués fugir i al·lega que volia canviar la roda del cotxe i tornar al lloc de l'impacte per fer fotografies per a l'asseguradora del vehicle, que era de la seva mare.
El fiscal i l'acusació particular sostenen als escrits d'acusació, els Mossos d'Esquadra van localitzar el conductor i el copilot poc després, quan es dirigien cap a una pista forestal en direcció contrària de l'accident. Els agents van veure que el conductor tenia símptomes de conduir begut i, quan li van fer la prova de detecció d'alcohol, va donar una taxa de 0,87 mg/l d'aire expirat.
El conductor ha dit que no estava intentant fugir per una pista secundària, sinó que estava buscant un lloc on poder girar el vehicle per tornar cap al lloc de l'accident.
L'acusat ha afirmat que no va saber que havia atropellat una persona fins que els Mossos d'Esquadra li van comunicar. Les acusacions situen l'atropellament cap a les vuit del matí. El processat ha afirmat que era fosc i que no va veure la víctima, ni tampoc els llums de la part posterior de la bicicleta.
Segons les acusacions, el xoc va fer que tant la víctima com la seva bicicleta impactessin contra el capó i el parabrises del cotxe: "Com a conseqüència de la col·lisió, la ciclista va sortir projectada quedant greument ferida al marge, mentre la bicicleta va acabar damunt un arbre, a uns tres metres d'altura".
Un caçador, que va escoltar el xoc, va anar fins al punt de la carretera, va trobar la víctima malferida terra i va alertar els serveis d'emergències. La ciclista va morir posteriorment a l'hospital per un politraumatisme. La víctima tenia 35 anys, parella, un fill menor d'edat, pares i dos germans.
El copilot, mig adormit
Després del conductor ha declarat el seu amic, que anava de copilot i que s'enfronta a pagar una multa de 5.400 euros per un delicte d'omissió del deure de socors. L'acusat ha dit que, de camí cap als Àngels, estava mig adormit perquè havia begut durant la nit i estava cansat.
Durant la declaració, ha dit que té "la consciència tranquil·la" perquè no va veure la ciclista i es va despertar arran de la topada: "Si tingués la imatge d'ella, no podria viure tranquil". "No vaig veure res en aquell moment, pensava que hauria estat un arbre o un ferro", ha afegit.
El processat ha afirmat que de seguida li va dir al conductor que parés el vehicle, sobretot per la fressa que feia la llanta a l'asfalt per la roda punxada.
Segons el seu relat, tampoc va saber que havien envestit una persona fins que els Mossos d'Esquadra li van dir que havien atropellat una ciclista i que en aquell moment "es debatia entre la vida i la mort".
7 anys i 9 mesos de presó
El fiscal Enrique Barata ha modificat l'escrit de conclusions provisionals i sol·licita ara una pena de 7 anys i 9 mesos de presó per a l'acusat. La pena inclou quatre anys de presó pels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol i homicidi per imprudència greu. A més, la fiscalia demana 21 mesos de presó per omissió del deure de socors, amb l’atenuant d’embriaguesa. També es demana dos anys més de presó per un delicte de conducció temerària, ja que, després de l’accident, va continuar circulant amb una roda punxada i el vidre trencat, envaint el carril contrari i posant en risc la vida del copilot, fins que els Mossos d’Esquadra el van interceptar i detenir. L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Miguel Capuz, demana la mateixa pena.
L'advocat del conductor, Manel Mir, considera que hi ha diverses circumstàncies atenuants: per confessió tardana, reparació del dany (perquè ha consignat 35.000 euros per fer front a la indemnització) i dilacions indegudes (pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici).
La defensa del copilot, capitanejada pel lletrat Carles Monguilod, demana l'absolució.
Després dels informes, el magistrat president entregarà l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar. El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va començar dilluns.
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