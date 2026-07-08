Els pagesos del massís de Rocacorba diuen que segueix havent-hi molts senglars tot i el pla per rebaixar-ne la població
Agricultura diu que s'han mort un 17% més de porcs dels previstos, però reconeix l'èxit "desigual" en funció del vedat
Els pagesos del massís de Rocacorba asseguren que estan "desesperats" per la quantitat de senglars que hi ha als camps tot i el pla que el Departament ha dut a terme per rebaixar-ne la població. Un pla que ha arribat a matar més senglars dels que es preveien, però que no ha impedit que el nombre s'hagi mantingut "molt alt". Els pagesos lamenten que la quantitat d'exemplars que es troben a les nits és igual o superior que abans del pla i demanen més recursos pels danys que registren els camps en plena temporada de la sega. El sector també carrega contra els vedats de caça "que no fan la feina", tot i que reconeixen que n'hi ha que "ho fan molt bé". Des del Departament destaquen que s'han matat 2.136 porcs, 357 més dels previstos.
Malestar dels pagesos del massís de Rocacorba per la quantitat de senglars que hi ha als camps en plena campanya de la sega. Tot i que el sector reconeix que "s'ha fet feina" per part del Departament d'Agricultura caçant més porcs dels que es preveia inicialment en el pla especial que es va fer per aquesta zona, la realitat, diuen, és que la quantitat de senglars que es troben als camps "és desmesurada".
Una situació que ja s'esperaven, diu Vicenç Armengol, pagès de Canet d'Adri. Armengol retreu al Govern que no tingués en compte que hi hauria molts més porcs dels que deien que hi hauria. "Nosaltres sabíem que això passaria i ara tenim treballs a treure'ls dels camps i que no ens facin malbé la collita", assenyala.
La realitat és que, amb les càmeres de visió tèrmica, a les nits s'han arribat a albirar fins a 70 porcs en espais reduïts menjant dels camps propers al massís. El Departament va engegar un pla de control que preveia matar 1.779 exemplars durant un any, dels quals el 80% havien de ser truges. Un cop complert l'any, no només s'ha arribat al nombre de porcs morts sinó que s'ha superat amb escreix, però, en canvi, no s'ha aconseguit que vuit de cada deu fossin femelles.
En concret, segons Agricultura, durant el primer any del pla s'han capturat 2.136 porcs, un 17% més del previst inicialment (1.779). En total, s'han realitzat 784 actuacions, entre les quals destaquen 477 batudes i 295 actuacions nocturnes, però el Govern reconeix l'èxit "desigual" en funció del vedat de caça. I és que en deu de les dotze àrees privades de caça s'ha assolit o superat els mínims exigits, però dos vedats, situats principalment a la zona nucli del Pla -Canet d'Adri i Sant Esteve de Llémena- continuen per sota dels nivells requerits.
Aquesta és una altra de les queixes habituals dels pagesos. Armengol assenyala que la majoria de vedats de caça "ho fan molt bé", però n'hi ha dos que "no fan la feina" i això acaba provocant, diu "un problema molt important, en una zona molt sensible".
Davant aquesta situació, el Govern assenyala que estudia les vies per declarar aquestes zones en emergència cinegètica i activar els equips públics per reforçar les actuacions de caçadors i titulars agraris, declarant en aquestes zones l'emergència cinegètica si fos necessària per assolir-hi els objectius del pla de control.
En aquest sentit, des d'Unió de Pagesos (UP) recorden que el pla contempla que el responsable de la sobrepoblació de senglars al massís de Rocacorba és el Departament i, per això, el sindicat exigeix a Agricultura que "actuï". La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, assenyala que és el Govern qui ha de dir "què s'ha de fer" en relació al control de població al massís que agrupa tretze vedats.
"El que no permetrem des d'Unió de Pagesos és que es vagi dient que els caçadors fan o no volen fer. Si l'administració considera que s'ha de rebaixar la població, els caçadors han d'actuar, perquè és la seva obligació i, en tot cas, que es busquin compensacions pels caçadors", argumenta Serrat.
Un hivern plujós
El problema és que, malgrat els més de 2.100 porcs que s'han eliminat, la població segueix "disparada", segons els pagesos de la zona. Un dels motius ha estat l'hivern plujós que hi ha hagut que ha fet que hi hagués molt d'aliment als boscos i creixés el nombre de senglars.
De fet, aquest és un dels arguments que dona el Departament d'Agricultura i que assenyala que és un fet "incontrolable". "Si hi ha més menjar disponible, les truges ovulen més i tenen més godalls. Això és així i no s'hi pot fer res", explica el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Josep Guix.
El director reconeix que en dos dels deu vedats de caça no s'ha arribat als objectius i, per això, no descarta declarar l'emergència cinegètica en aquests llocs. Si això passa, el Departament pot prendre decisions com fer batudes nocturnes i actuar sobre el terreny.
Segar els camps amb danys
La presència de senglars als camps ha fet que molts pagesos optessin per començar la sega de camps que estan més malmesos. És el cas d'en Marc Puig que té camps entre Sant Gregori i Canet d'Adri, una de les zones més afectades per la població de porcs.
Explica que el nombre de senglars que s'hi ha trobat és gran i, per això, ha optat per segar primer els camps en els quals ja ha vist que "han fet mal". A més, ell no pot tenir permís d'armes perquè és diabètic i no pot sortir a caçar, com sí que fan altres pagesos que s'han tret el permís per, precisament, "defensar els camps dels porcs".
En Vicenç Armengol és un dels qui se'l va treure i sempre que troba senglars ho fa constar per poder sortir a caçar-los, sempre que estiguin dins dels seus camps. Armengol, però, aposta per fer batudes "arran i arreu" per rebaixar la població i matar principalment els godalls d'entre sis mesos i un any i les truges per evitar que es reprodueixin.
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