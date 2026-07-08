Girona commemora els 150 anys del naixement de Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili
L'acte, gratuït, analitzarà el paper de Josep Irla en la defensa de la democràcia i les institucions catalanes davant l'avenç del feixisme
l Museu d’Història de Girona acollirà el pròxim 15 de juliol a les 19 h un acte de commemoració del 150è aniversari del naixement de Josep Irla i Bosch (1876-1958), una de les figures més destacades del republicanisme catalanista i 124è president de la Generalitat de Catalunya. L’activitat, gratuïta, s’emmarca en la programació de l’Any Josep Irla, impulsat per la Generalitat, i representa la segona parada d’aquesta commemoració a Girona.
L’acte girarà entorn d’una conferència de l’historiador i antropòleg Josep Maymí, que aprofitarà també els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil per analitzar el paper d’Irla en la defensa de la democràcia i de les institucions catalanes davant l’avenç del feixisme. La sessió vol posar el focus en la transcendència d’un conflicte que va marcar profundament la història del país i va truncar el projecte republicà i catalanista.
Un president a l’exili
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que “volem seguir contribuint a preservar i difondre la memòria democràtica” i ha remarcat que els museus també han de ser espais de reflexió i de construcció de valors. Segons ha afegit, la conferència permetrà acostar a la ciutadania “el llegat d'un president que va defensar la democràcia, l'autogovern i la cultura catalana des de l'exili”.
Nascut a Sant Feliu de Guíxols, Josep Irla va iniciar la seva trajectòria política com a regidor el 1905, va ser alcalde en dues etapes i diputat provincial entre 1911 i 1923. Ja integrat a Esquerra Republicana de Catalunya, va ser elegit president del Parlament de Catalunya en plena Guerra Civil, l’any 1938.
Després de l’afusellament de Lluís Companys i l’exili forçat a França, Irla va assumir la presidència de la Generalitat a l’exili el 1940. Durant catorze anys va mantenir viva la institució en unes condicions molt precàries, defensant la legalitat republicana, la llengua i la cultura catalanes fins al relleu amb Josep Tarradellas, el 1954.
L’acte es farà al claustre de la primera planta del museu i, en cas de pluja, es traslladarà a un espai interior del mateix equipament.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies