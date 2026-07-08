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Girona commemora els 150 anys del naixement de Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili

L'acte, gratuït, analitzarà el paper de Josep Irla en la defensa de la democràcia i les institucions catalanes davant l'avenç del feixisme

El Museu d'Història de Girona acull un acte commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Josep Irla

El Museu d'Història de Girona acull un acte commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Josep Irla / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

l Museu d’Història de Girona acollirà el pròxim 15 de juliol a les 19 h un acte de commemoració del 150è aniversari del naixement de Josep Irla i Bosch (1876-1958), una de les figures més destacades del republicanisme catalanista i 124è president de la Generalitat de Catalunya. L’activitat, gratuïta, s’emmarca en la programació de l’Any Josep Irla, impulsat per la Generalitat, i representa la segona parada d’aquesta commemoració a Girona.

L’acte girarà entorn d’una conferència de l’historiador i antropòleg Josep Maymí, que aprofitarà també els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil per analitzar el paper d’Irla en la defensa de la democràcia i de les institucions catalanes davant l’avenç del feixisme. La sessió vol posar el focus en la transcendència d’un conflicte que va marcar profundament la història del país i va truncar el projecte republicà i catalanista.

Un president a l’exili

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que “volem seguir contribuint a preservar i difondre la memòria democràtica” i ha remarcat que els museus també han de ser espais de reflexió i de construcció de valors. Segons ha afegit, la conferència permetrà acostar a la ciutadania “el llegat d'un president que va defensar la democràcia, l'autogovern i la cultura catalana des de l'exili”.

Nascut a Sant Feliu de Guíxols, Josep Irla va iniciar la seva trajectòria política com a regidor el 1905, va ser alcalde en dues etapes i diputat provincial entre 1911 i 1923. Ja integrat a Esquerra Republicana de Catalunya, va ser elegit president del Parlament de Catalunya en plena Guerra Civil, l’any 1938.

Després de l’afusellament de Lluís Companys i l’exili forçat a França, Irla va assumir la presidència de la Generalitat a l’exili el 1940. Durant catorze anys va mantenir viva la institució en unes condicions molt precàries, defensant la legalitat republicana, la llengua i la cultura catalanes fins al relleu amb Josep Tarradellas, el 1954.

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L’acte es farà al claustre de la primera planta del museu i, en cas de pluja, es traslladarà a un espai interior del mateix equipament.

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