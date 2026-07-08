La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros
El Celler de Can Roca i Nandu Jubany tornaran a participar en una gala solidària en benefici de la recerca i l’atenció a les persones amb fibrosi quística
La Nit Bufona celebrarà la seva sisena edició el proper 15 d’octubre amb un canvi d’escenari destacat: per primera vegada, la gala solidària es farà al Palau Firal de Girona. La iniciativa, impulsada per la Fundació Arcadi Armangué-Barceló, arriba amb l’objectiu de superar els 100.000 euros recaptats en l’última edició i consolidar-se com una de les cites benèfiques de referència a les comarques gironines.
La vetllada tornarà a comptar amb una proposta gastronòmica de primer nivell, amb la participació d’El Celler de Can Roca i Nandu Jubany, que repeteixen en una gala que combina gastronomia, música, actuacions artístiques i compromís social. L’organització preveu reunir més de 600 assistents, entre representants del món empresarial, institucional, cultural i social de Catalunya.
Els beneficis de la Nit Bufona es destinaran a impulsar nous projectes de recerca de la Unitat de Fibrosi Quística de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i al desenvolupament del Centre de Simulació Clínica de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. L’objectiu és contribuir a millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibrosi quística.
«Cada entrada que es ven és una oportunitat més per continuar impulsant projectes que milloren la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibrosi quística», destaca Pilar Barceló, secretària i promotora de la Fundació Arcadi Armangué-Barceló i mare de l’Arcadi, el motor de la fundació.
La gala vol ser també un punt de trobada entre empreses, institucions i ciutadania compromesa amb la recerca i amb el suport a les persones afectades per aquesta malaltia. Les inscripcions per assistir a la Nit Bufona continuen obertes a través dels canals oficials de la fundació.
Una gala solidària al Palau Firal
La sisena edició de la Nit Bufona se celebrarà el 15 d’octubre de 2026 al Palau Firal de Girona. L’acte està organitzat per la Fundació Arcadi Armangué-Barceló i té com a finalitat recaptar fons i donar visibilitat a la lluita contra la fibrosi quística.
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