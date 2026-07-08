El nou equipament esportiu de Domeny a Girona estarà llest en cinc anys per acollir tres clubs
La futura concessió del pavelló de Fontajau al Bàsquet Girona obliga a buscar noves ubicacions per a entitats com el Judo Girona i el Tennis Taula Girona
L’Ajuntament de Girona ha activat una nova planificació d’equipaments esportius que preveu la construcció d’una instal·lació a Domeny en un termini de cinc anys i el trasllat provisional de clubs que actualment entrenen al pavelló municipal de Fontajau a un local de lloguer. El moviment arriba en un context marcat per la futura concessió del pavelló de Fontajau al Bàsquet Girona per als pròxims cinquanta anys, una operació que obligarà diferents entitats a deixar de tenir-hi espai.
El futur equipament de Domeny està pensat com a seu estable del Judo Girona, del Tennis Taula Girona i del Club Gimnàstica Rítmica Girona, tres entitats que fins ara desenvolupaven part de la seva activitat a Fontajau. A més, el nou espai també haurà d’acollir activitats fisicoesportives adreçades sobretot al veïnat del barri.
Mentre aquesta instal·lació no sigui una realitat, el consistori ja ha posat en marxa el procés per llogar un local que permeti reubicar de manera provisional el judo i el tennis taula. El concurs públic fixa que l’espai haurà de tenir una superfície útil mínima de 950 metres quadrats, amb una sala diàfana d’almenys 200 metres quadrats per al tennis taula i dos espais polivalents que sumin un mínim de 350 metres quadrats per al judo. També haurà de disposar de llum natural i de les condicions tècniques necessàries per a la pràctica esportiva. El contracte surt amb un pressupost base de 84.132 euros anuals i una durada inicial d’un any, prorrogable fins a un màxim de cinc. L’espai també haurà d’acollir personal i material de les brigades del Servei d’Esports.
L’alcalde, Lluc Salellas, ha assegurat que “l’esport gironí necessita més i millors infraestructures” i ha situat aquest anunci dins d’una planificació més àmplia que ha d’incloure nous equipaments i millores en els actuals. En la mateixa línia, el regidor d’Esports i Joventut, Adam Bertran, ha defensat que el nou espai de Domeny permetrà oferir instal·lacions més adequades a disciplines que requereixen espais específics.
Domeny, llums LED i el debat pendent del Palau 3
En paral·lel, l’Ajuntament també ha anunciat la compra de 52 projectors LED per millorar la il·luminació dels equipaments esportius municipals. Una de les primeres actuacions serà a la pista principal del Pavelló Municipal Girona-Fontajau, que arrossega problemes d’il·luminació per incompatibilitats entre la instal·lació actual i les fluctuacions de la xarxa elèctrica. Els nous focus hauran de complir els estàndards lumínics exigits per a la competició professional i per a les retransmissions televisives, i s’han pensat perquè es puguin traslladar a altres espais si convé.
El consistori també ha confirmat que el Bàsquet Club Fontajau continuarà utilitzant el pavelló durant la temporada 2026-2027, mentre es busquen alternatives per als cursos següents. Tot plegat torna a posar sobre la taula la necessitat d’ampliar la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat. De fet, un dels 64 acords de govern és la construcció del pavelló Palau 3 per donar resposta a les necessitats de les entitats i clubs esportius gironins. Fins ara s’hi han fet algunes passes, però encara no s’han concretat terminis.
Fa uns anys també es va parlar de construir un nou pavelló al Puig d’en Roca, a l’esplanada on antigament hi havia hagut una petita pista poliesportiva descoberta i un camp de futbol. En tot cas, amb aquest nou equipament a Domeny l'Ajuntament intenta guanyar marge per redistribuir usos, absorbir la pressió creixent sobre els equipaments i començar a donar sortida a un dèficit d’espais que fa anys que denuncien els clubs.
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