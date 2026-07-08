L'equip REM-2 de Maristes Girona rep el reconeixement de la Diputació de Girona pels seus èxits a Atlanta
El projecte educatiu 'La maleta d'arqueologia' ha permès a l'equip REM-2 de l'escola gironina obtenir dos guardons internacionals de robòtica
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la vicepresidenta segona, Gemma Geis, han rebut aquesta tarda a la seu de la corporació els alumnes de tercer, quart d’ESO i primer de batxillerat del col·legi Maristes Girona que el juny passat van guanyar dos premis a la First Lego League Open International.
Aquesta és una prestigiosa competició de robòtica d’àmbit mundial que se celebra anualment als Estats Units i que, en aquesta última edició, ha tingut lloc a la ciutat d’Atlanta (Geòrgia). Per finançar els vols, l’estada i la inscripció a aquesta final internacional, els alumnes i la comunitat educativa dels Maristes van engegar una campanya per aconseguir 20.000 euros, una quarta part dels quals ha aportat la mateixa Diputació.
Miquel Noguer i Gemma Geis han rebut els membres de l’equip, que es diu REM-2, al saló de sessions de la Diputació, juntament amb la seva entrenadora, Roser Casas; el director del col·legi Maristes Girona, Frederic Rubirola, i pares i mares dels joves.
Durant la trobada, els nois i noies han explicat la seva experiència positiva als EUA, on van competir amb una cinquantena d’equips d’arreu del món. «Us encoratjo a continuar veient món per millorar el vostre desenvolupament i per gaudir d’aquesta etapa de formació. Ara bé, també necessitem que torneu perquè el vostre talent es quedi a casa», els ha dit Miquel Noguer. El president i la vicepresidenta han entregat una placa commemorativa als joves, en reconeixement de l’èxit assolit a la competició.
La First Lego League Open International planteja un repte real als joves d’entre deu i setze anys. L’objectiu és, d’una banda, dissenyar i programar un robot amb peces de Lego i, de l’altra, plantejar un projecte que resolgui algun problema del repte.
L’equip REM-2 hi va participar amb el projecte educatiu «La maleta d’arqueologia», que té com a objectiu apropar l’arqueologia als infants i joves, i hi va guanyar dos premis: el tercer Robot Performance Award, per l’excel·lència en el rendiment del robot a la taula de joc, i el tercer Championship Award, que és un dels premis més destacats, pel projecte d’innovació, el disseny i la programació del robot, així com pels valors i la capacitat de treballar i de comunicar-se com a equip.
Abans d’anar als EUA, l’equip es va classificar a la final estatal de First Lego a Burgos, i hi va obtenir el segon premi de disseny de robot.
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