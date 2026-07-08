La reforma del carrer de la Creu de Girona genera opinions dividides entre comerciants i veïns
Comerciants i veïns del carrer de la via discrepen sobre la remodelació que inclou la pèrdua d'aparcaments i la creació d'un nou carril bici
Júlia Bagué
La redistribució del carrer de la Creu de Girona ha generat opinions molt diverses, en alguns casos completament oposades. El 29 de juny van iniciar les reformes al carrer, que afecten el tram que va des de la travessera de la Creu fins al carrer de la Font del Rei. A peu de carrer, molts comerciants mostren la seva desaprovació, però l'Ajuntament, l'Associació de veïns de l'Eixample i l'Associació de comerciants asseguren que el projecte es va aprovar de manera col·laborativa i unànime.
Diversos veïns i comerciants del carrer s'han mostrat contraris a la reforma, sobretot per la pèrdua de llocs d'aparcament i perquè asseguren que no se'ls ha tingut en compte a l'hora de prendre les decisions. Després de la bona valoració feta per l'Ajuntament de la prova pilot del juliol del 2025, aquesta remodelació enceta la segona fase del projecte. En la primera, es va substituir l'aparcament central en tres trams del carrer pel carril bici, que fins llavors passava pel costat de la vorera. En aquesta nova fase es completarà el trasllat del carril bici cap als aparcaments centrals en el tram que faltava. L'espai que fins ara ocupava el carril bici servirà per ampliar la zona de vianants.
La propietària de l'administració de la Loteria del carrer, Sònia Teixidor, afirma que no se'ls ha consultat res en cap moment: "Han fet les reunions d'esquena als comerciants que ens hi oposàvem, que som la majoria". Dos establiments més amunt, a la farmàcia, Teresa Noguera, assegura que "cap comerciant ha anat a la suposada reunió". Tampoc entén que l'Ajuntament parli de "valoració positiva" de la prova pilot, ja que li consta que "tothom es va queixar".
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, confirma que "el projecte és una solució consensuada amb totes les associacions i agrupacions involucrades", que buscava posar remei al desordre i abandó del carrer. A més, es va plantejar una reunió al Local Social de l'Eixample per tothom que no hagués pogut participar, que va agrupar unes cinquanta persones.
La presidenta de l'Associació de Veïns de l'Eixample, Amèlia Barbero, es mostra sorpresa davant les queixes: "Hem recuperat la visió d'un carrer bonic, reduint el trànsit i millorant el flux de vianants". La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, mostra també la seva decepció per la valoració desfavorable dels comerços, ja que considera que el projecte "va voler tenir en compte a tothom". Afirma que, des de l'associació, "no hi ha cap intenció de fer res que perjudiqui el comerç". Confia que, a la llarga, molts d'ells començaran a notar els beneficis.
La flequera de l'Antiga Casa Bellsolà, Susana Coll, veu amb bons ulls l'ampliació de la vorera. Diu que "el carrer es veu molt més net", però que "molts clients es queixen que no troben on deixar el cotxe". Sobre l'eliminació de places d'aparcament, la majoria dels botiguers temen que afecti la seva activitat comercial. Teixidor assegura que la pèrdua d'aparcament ha afectat les vendes: "el que abans es parava aquí cinc minuts per comprar pa, una Primitiva o a fer un cafè, ara no pot aparcar i aquesta venda es desplaça a altres barris".
Com a solució a la supressió de places d'aparcament, des de l'Ajuntament s'han facilitat uns tiquets perquè els establiments els ofereixin als seus clients. Amb aquests es pot accedir a l'aparcament soterrat del carrer Emili Grahit a preu de zona blava. Tot i això, pocs comerços en disposen, i alguns, com l'Antiga Casa Bellsolà, desconeixien totalment la iniciativa. A més, es preveu que a partir de l'inici escolar, els pares dels alumnes de l'escola Dr. Masmitjà disposin de mitja hora d'aparcament gratuït per portar i recollir els fills del centre.
Un carril bici polèmic
El veí de tota la vida del carrer, Carles Palomares, es mostra indignat amb la inversió de fons pel carril bici: "Als carrers que tenen habilitats segueixen passant per la vorera. Calen cursos d'educació viària". També lamenta la pèrdua d'aparcaments, que afecta directament als veïns que no disposen de plaça privada i que "enfonsa el comerç". Diversos comerciants es queixen que les bicicletes i patinets no respecten les senyals de trànsit, i posen en dubte si era necessari "quan al carrer Emili Grahit ja tenen un carril bici", diu Teixidor.
La propietària de la loteria creu que el pressupost s'havia de destinar a arreglar la vorera ja existent, que "està en un estat pèssim", més que ampliar-la amb una divisió de panots i asfalt. "Més d'una persona gran ha caigut aquí davant i ha hagut de còrrer cap al metge", afegeix Teixidor. Sánchez recorda que encara falta l'última fase del projecte, que unificarà la vorera i acabarà de donar forma al carrer.
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