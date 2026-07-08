Girona blindarà el Barri Vell per al rodatge d'Enredados de Disney del 13 de juliol al 3 d'agost
El rodatge de la producció de Disney implicarà talls de circulació i la reserva d'aparcaments clau al Barri Vell de Girona, amb alternatives per als veïns afectats
El rodatge de l’adaptació en acció real de Enredados (Tangled) tornarà a blindar diferents espais del Barri Vell de Girona durant les pròximes setmanes. Les afectacions vinculades a la gravació de diverses seqüències de la producció de Disney s’allargaran entre el 13 de juliol i el 3 d’agost, tot i que el rodatge pròpiament dit no es farà cada dia. A la pràctica, però, l’impacte al barri serà més llarg, ja que algunes reserves d’espai públic i zones per a vehicles tècnics ja han començat aquesta setmana i s’allargaran fins al desmuntatge dels diferents escenaris.
L’actuació comportarà talls de carrer, restriccions puntuals en la circulació de vehicles i vianants, canvis en alguns punts de recollida de residus i la reserva d’aparcaments per a l’equip tècnic i logístic de la producció. La situació recorda les afectacions que ja es van viure al juny amb el rodatge de la sèrie d’Amazon Prime Tomb Raider, que també va ocupar diferents punts de la ciutat.
Aquest dimecres a la tarda, el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal ha acollit una reunió informativa amb el veïnat per detallar el calendari i les restriccions previstes. Hi ha assistit el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, que ha explicat que després de trobades amb l'Associació de Veïns del Barri Vell i l'Associació de Comerciants s'havien fet "alguns canvis amb objectiu de minimitzar l'impacte" del rodatge, i ha assegurat que serà "mínim pels comerciants". La dotzena de veïns que han assistit a la trobada, però, han mostrat la seva crispació perquè se senten perjudicats per totes les afectacions.
Dies de rodatge
El rodatge tindrà lloc al carrer dels Manaies, al passeig Arqueològic, a l’interior de la Catedral, a la plaça i pujada de la Catedral, a la pujada de Sant Domènec i en un tram de la muralla. Per altra banda, la Casa Sarraïnes i el Museu d’Història funcionaran com a espais de suport logístic.
El primer espai on es rodarà serà al carrer dels Manaies, el 20 i 21 de juliol, i el passeig Arqueològic, on es gravarà el 20 de juliol i, posteriorment, també el 28 i 29. Per altra banda, a la plaça de la Catedral i la pujada de la Catedral es rodarà el 27 de juliol. Aquesta jornada, que també inclourà escenes a les escales, serà la més complexa, ja que comptarà amb una gran quantitat de figurants. Mentrestant, el 29 es gravarà també a la pujada de Sant Domènec. Finalment, el 3 d'agost la gravació tindrà lloc a una part de la muralla. També es gravarà tres dies a l'interior de la Catedral.
El rodatge tindrà lloc al carrer dels Manaies, al passeig Arqueològic, a l’interior de la Catedral, a la plaça i pujada de la Catedral, a la pujada de Sant Domènec i en un tram de la muralla
Tot i això, l’afectació no es limitarà als dies de gravació. L’equip de producció haurà de fer tasques de muntatge i desmuntatge, cosa que allargarà l’ocupació d’alguns punts. El carrer dels Manaies, per exemple, quedarà reservat del 13 al 29 de juliol, mentre que el passeig Arqueològic tindrà afectacions entre el 7 i el 30 de juliol. Els residents podran accedir als seus domicilis quan l’accés estigui restringit, però sempre que la planificació de les gravacions ho permeti.
Aparcaments i serveis afectats
Una part important de l’operatiu se centrarà en els espais d’aparcament i de suport tècnic. L’aparcament municipal del camí de la Font de l’Abat quedarà totalment reservat com a camp base de la producció entre el 13 de juliol i el 6 d’agost, com ja va passar amb Tomb Rider. També s’ocuparà parcialment l’esplanada de la Copa, que funcionarà com a base tècnica entre el 17 de juliol i el 3 d’agost. A més, hi haurà reserves puntuals per a vehicles tècnics en altres indrets, com la places Catalunya i Sant Domènec.
Per compensar aquestes afectacions, s’oferiran aparcaments alternatius al veïnat. Les persones que aparquen habitualment a la zona alta del Barri Vell podran fer-ho a l’aparcament amb vigilància de la plaça de Ferrater i Mora i a l'aparcament de la UdG. Els veïns de la zona baixa podran aparcar a l'aparcament soterrani dels Jutjats.
De fet, la productora ja ha fet arribar circulars a alguns veïns del Barri Vell per advertir que el rodatge “pot afectar temporalment algunes places d’aparcament” durant la segona quinzena de juliol. En el comunicat, assegura que és “fonamental mantenir una bona convivència amb els veïns” i que treballa perquè “l’impacte” del rodatge sigui “el mínim possible”, amb alternatives per a les persones afectades. L'Ajuntament també preveu fer una bustiada a partir d'aquest dijous.
El rodatge també comportarà canvis puntuals en la recollida de residus. L’àrea temporal del carrer de Ferran el Catòlic s’anul·larà del 19 al 29 de juliol i la zona propera serà la dels cubells de la plaça dels Apòstols. A la plaça dels Apòstols, entre el 13 i el 28 de juliol, l’àrea temporal se substituirà per cubells, mentre que l’àrea del carrer de Jaume Pons Martí es traslladarà a la plaça de Sant Feliu del 19 al 29 de juliol. A la plaça de l’Oli, el 29 de juliol no s’hi instal·larà l’àrea temporal.
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