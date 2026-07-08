Veïns de Fornells recullen més de 320 signatures per demanar vigilants municipals
Els promotors de la iniciativa han entrat l’escrit a l’Ajuntament i reclamen que s’estudiï la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica del servei
Un grup de veïns de Fornells de la Selva ha recollit 336 signatures per demanar a l’Ajuntament que estudiï la creació d’un servei de vigilants municipals al poble. Els promotors de la iniciativa van entrar divendres al vespre l’escrit i les firmes al consistori per via electrònica, adreçades a tots els grups municipals.
En la instància, els signants exposen la seva “preocupació” per aspectes relacionats amb la seguretat, la convivència ciutadana i el control de l’espai públic. Segons recull el document presentat, la implantació d’aquest servei podria contribuir a incrementar la presència preventiva als carrers, places i equipaments municipals, millorar la percepció de seguretat i facilitar una resposta més propera a les necessitats quotidianes de la ciutadania.
La petició arriba setmanes després que, a principis de juny, diversos vehicles aparcats al carrer apareguessin amb els vidres trencats a Fornells de la Selva, sobretot a la zona situada per sobre de la via del tren, en carrers com Avellaners, Montseny, Guilleries i Bassegoda. Alguns veïns van assegurar aleshores que s’havien sostret eines i altres objectes de l’interior dels cotxes.
En aquest context, els promotors de la recollida de signatures consideren que un servei de vigilants municipals consideren que els vigilants municipals podrien col·laborar en la detecció i comunicació d’incidències a l’espai públic, reforçar el control del trànsit i dels estacionaments i contribuir a prevenir conductes incíviques, excessos de velocitat i altres incidències viàries.
Estudiar la viabilitat
La petició reclama que l’Ajuntament de Fornells de la Selva tingui per presentada la recollida de signatures i estudiï la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de crear aquest servei, així com les actuacions necessàries per a una possible implantació al municipi.
Els promotors demanen també que la proposta sigui valorada pels òrgans municipals competents i que se’ls informi de les conclusions i de les actuacions que se’n derivin.
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