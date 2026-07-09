Cala foc a un sofà al Barri Vell de Girona i acaba detingut
Les flames van afectar un arbre, arbustos i la façana d’una casa, i els Mossos van trobar un encenedor a la butxaca del presumpte autor
Un home de 33 anys va quedar detingut dimecres a la nit al Barri Vell de Girona com a presumpte autor d’un delicte d’incendi després que cremés un sofà abandonat a la via pública, al carrer Claveria. Segons els veïns, en aquest sofà hi passaven la nit diverses persones.
Les flames van afectar un arbre, arbustos i la façana d’una casa, i també van provocar un petit despreniment en una paret contigua. L’avís es va rebre a través del 112 prop de tres quarts d’onze de la nit, a l’altura del número 9 del carrer.
Els veïns van apagar inicialment el foc del sofà, que estava deixat al carrer, abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i la Policia Municipal de Girona.
Amb un encenedor
Els Bombers van sufocar les flames i els Mossos en arribar a la zona, van localitzar un home a les immediacions que feia una puntada de peu al sofà, situat al costat de l’incendi. Els agents el van apartar del foc, el van identificar i el van escorcollar, confirmen des del cos policial.
Durant l’escorcoll, els agents li van trobar un encenedor a la butxaca. Finalment, l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte d’incendi.
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