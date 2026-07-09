Una campanya solidària recapta gairebé 10.000 euros per a l’esclerosi múltiple a Girona
La venda de 500 tovalloles del Mulla’t a El Corte Inglés permet destinar 9.950 euros a projectes de recerca i telerehabilitació
Una campanya solidària vinculada al Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple ha recaptat 9.950 euros a Girona per donar suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Els fons provenen de la iniciativa «Cada tovallola compta», impulsada als centres d’El Corte Inglés de Catalunya durant els mesos d’abril, maig i juny.
La campanya consistia en la venda de la Tovallola Mulla’t 2025 a un preu especial i ha estat un èxit, ja que se n’han exhaurit les existències. En total, s’han venut 500 tovalloles, amb una recaptació global de 9.950 euros, que es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
L’entrega del xec solidari es va fer a la terrassa d’El Corte Inglés de Girona, en un acte que va comptar amb la participació de Carme Vázquez, directora del centre gironí; Anna Huguet i Enric Riera, persones diagnosticades d’esclerosi múltiple; Maria Rosa Agustí Rigall, membre del Patronat de la Fundació Esclerosi Múltiple; i Montse Prats, directora del centre de Girona de la fundació.
La iniciativa s’emmarca en la 33a edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que diumenge passat va mobilitzar més de 500 piscines arreu de Catalunya. L’acció solidària vol donar visibilitat a les prop de 12.000 persones amb esclerosi múltiple i recaptar fons per avançar en la recerca i millorar el dia a dia dels afectats.
Els diners recollits es destinaran principalment a impulsar projectes innovadors en recerca i rehabilitació. Un dels programes prioritaris és el projecte PRISMA, que té com a objectiu predir l’evolució de l’esclerosi múltiple i identificar abans quines persones poden patir una progressió de la malaltia.
Segons la Fundació Esclerosi Múltiple, aquest projecte ja està començant a donar els primers resultats i pot ser clau per anticipar-se a l'esclerosi múltiple, personalitzar els tractaments i millorar el pronòstic de les persones diagnosticades. L’entitat subratlla, però, que cal més finançament per poder validar aquests resultats a gran escala.
Una altra de les línies que rebran suport és la telerehabilitació, un recurs pensat per facilitar l’accés a la rehabilitació a persones que tenen dificultats per desplaçar-se, conviuen amb la fatiga o tenen problemes de conciliació. La rehabilitació és essencial en l’esclerosi múltiple perquè ajuda a mantenir la mobilitat, l’equilibri, la força i també les funcions cognitives.
La fundació ha impulsat un estudi pilot amb 24 sessions a domicili durant vuit setmanes, amb resultats positius pel que fa a l’adherència, l’experiència dels usuaris i la millora de l’accessibilitat. L’entitat defensa que la telerehabilitació no substitueix l’atenció presencial, però pot esdevenir un complement clau per fer el sistema més equitatiu.
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