Girona estrena 'Siset', un nou còctel sense alcohol per a les properes Fires escollit per votació popular
L'Ajuntament de Girona impulsa amb l'Escola d'Hostaleria i l'empresa Mooma el Siset, una beguda per a les Fires que busca promoure un consum responsable i saludable entre els assistents
Girona tindrà un nou còctel sense alcohol durant les Fires, que se celebraran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre. Portarà per nom Siset, que ha estat escollit per la ciutadania mitjançant una votació popular al perfil d'Instagram de l'Ajuntament. El consistori destaca que aquesta acció reforça la participació ciutadana en una iniciativa que vol consolidar-se com una alternativa de consum responsable dins l'oferta festiva de la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament, l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, responsable de la recepta base, i l'empresa Mooma, que s'encarregarà de l'embotellament de la beguda amb finançament municipal.
La recepta del Siset combina suc de poma de Mooma, suc de llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre. La previsió és que es produeixin 450 ampolles d'un litre del còctel, cosa que permetrà servir unes 4.500 consumicions. L'embotellament facilitarà que totes les barraques puguin oferir el còctel amb una elaboració homogènia i un mateix sabor, ja que només caldrà completar la barreja amb soda en el moment de servir-la.
Amb el Siset volem demostrar que gaudir de les Fires també és compatible amb un consum responsable
La regidora de Salut i Benestar Emocional, Sílvia Bosch, ha destacat que amb aquest nou còctel es pretén "demostrar que gaudir de les Fires també és compatible amb un consum responsable". Bosch també ha explicat que "oferir una alternativa sense alcohol, atractiva i de qualitat és una manera de promoure hàbits saludables i d’ampliar les opcions perquè tothom pugui viure la festa com prefereixi". Tot plegat, "reforça el compromís amb unes Fires més saludables, inclusives i pensades per a tota la ciutadania", ha conclòs la regidora.
Continuïtat amb la Mosqueta
El 2024, l'Ajuntament va presentar el primer còctel sense alcohol que es va vendre durant les Fires i que també va ser impulsat amb col·laboració amb l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. És el cas de la Mosqueta, que estava fet amb puré poma verda, sucre líquid, suc de llimona Publco i aigua amb gas.
Abans de l'inici de les Fires, el Siset es donarà a conèixer a la ciutadania i a les entitats en diferents actes de promoció. Una d'aquestes accions serà presentar el còctel durant el pregó de les Fires, que es farà el 23 d'octubre, com sempre, des del balcó de l'edifici consistorial. També es farà una sessió formativa adreçada a les associacions que vendran la beguda a les barraques ubicades a l'esplanada de la Copa.
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