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La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de "Enredados"

Diversos espais del Barri Vell de Girona, incloent-hi la Catedral i la Muralla, seran el plató de la nova pel·lícula d'acció real de Disney durant el juliol i agost

Una escena de &quot;Enredados&quot;.

Una escena de "Enredados". / Disney

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

El Barri Vell de Girona tornarà a ser l'escenari d'un rodatge d'una gran producció. En aquest cas, de la pel·lícula en acció real de Diseny Enredados (Tangled), del qual hi va haver un càsting que va provocar llargues cues a finals d'abril al Palau de Fires. Les gravacions es produiran entre el 20 de juliol i el 3 d'agost (entre les vuit del matí i les set de la tarda, aproximadament), però la producció anirà canviant d'escenari depenent del dia. Ara per ara, tampoc se sap quins dels intèrprets aterrarà a Girona per gravar les seqüències. Teagan Croft donarà vida al personatge de Rapunzel, mentre que Milo Manheim, Kathryn Hahn i Diego Luna tindran un paper rellevant en el metratge. En tot cas, aquests són els dies i els espais on es rodarà a la ciutat:

  • 20 i 21 de juliol: CARRER DELS MANAIES. El que hi ha a un lateral de les escales de la Catedral i que porta als soterranis de la seu.
  • 20, 28 i 29 de juliol: PASSEIG ARQUEOLÒGIC. A la zona de la font i els jardins de la Catedral.
  • 27 de juliol: PLAÇA I PUJADA DE LA CATEDRAL. També es rodarà a la part de les escales. Serà un dels dies més complexes quant a gravació, ja que comptarà amb una gran quantitat de figurants.
  • 29 de juliol: PUJADA DE SANT DOMÈNEC.
  • 3 d'agost: MURALLA. Es gravarà en el tram entre la Torre de Sant Domènec i Torre Gironella.
  • Tres dies: INTERIOR DE LA CATEDRAL.

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