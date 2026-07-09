Drets Socials i Inclusió reforça l'atenció precoç a la comarca de la Selva amb el nou CDIAP d'Aspronis
El nou equipament a Santa Coloma de Farners amplia i millora l'atenció als infants de 0 a 6 anys i ofereix suport especialitzat a les seves famílies
El secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha inaugurat avui el nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació ASPRONIS a Santa Coloma de Farners, un equipament que reforça la xarxa pública d'atenció precoç i millora l'atenció als infants amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne, així com l'acompanyament a les seves famílies. A l'acte també han assistit l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, el director general de la Fundació ASPRONIS, Francesc Durà, i altres representants institucionals.
Els tres CDIAP que gestiona la Fundació ASPRONIS a Blanes, Pineda de Mar i Santa Coloma de Farners tenen concertades 56.280 hores anuals amb el Departament, que l'any 2025 hi va destinar 2.360.760,66 euros per garantir la prestació del servei.
El nou equipament disposa d'unes instal·lacions més accessibles, funcionals i adaptades a les necessitats dels infants i les seves famílies. El trasllat a les noves instal·lacions respon al creixement de l'activitat del servei i permet disposar d'espais més amplis i accessibles, amb la consegüent millora de l'atenció als infants i de les condicions d'acollida de les famílies. Aquesta actuació ha comptat amb una subvenció del Departament de Drets Socials i Inclusió de 142.800 euros, concedida en el marc de la CONVO 2025-2026.
Un servei públic d'atenció precoç
El nou CDIAP forma part de la xarxa pública de serveis socials de Catalunya i ofereix atenció especialitzada, universal i gratuïta a infants de 0 a 6 anys de la comarca de la Selva i dels municipis del nord del Maresme que presenten trastorns en el desenvolupament o risc de patir-ne. L’equipament incorpora també una Oficina d'Atenció a Famílies, des d'on s'orienta i acompanya les famílies perquè coneguin els recursos públics i privats disponibles per donar resposta a les necessitats dels seus fills i filles.
El servei dona resposta a prop de 650 infants de la comarca de la Selva i acompanya les seves famílies amb el suport d’un equip interdisciplinari format per professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la logopèdia, la neuropediatria i el treball social, que adapten la intervenció a les necessitats de cada infant i del seu entorn.
L'atenció precoç comprèn un conjunt d'intervencions destinades a prevenir, detectar, diagnosticar i tractar les dificultats en el desenvolupament infantil des de les primeres etapes de la vida. El servei també acompanya i orienta les famílies i treballa coordinadament amb els àmbits sanitari, educatiu i social per afavorir una atenció integral.
La Fundació ASPRONIS
La Fundació ASPRONIS és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com d'altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Desenvolupa la seva activitat principalment a la comarca de la Selva i al nord del Maresme, on ofereix serveis i suports per afavorir l'autonomia personal, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats.
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