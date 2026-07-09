Les Fires de Girona celebren el sorteig de barraques amb 26 candidatures d'entitats
L'esplanada de la Copa acollirà dinou punts de venda d'entrepans i begudes, dels quals quatre estan reservats per a associacions de la Universitat de Girona
El sorteig per escollir les entitats que tindran barraca a l'esplanada de la Copa durant les Fires de Girona que s'ha celebrat celebrar aquest dijous al vespre a El Modern ha deixat fora cinc entitats. Igual que en els últims anys, hi haurà dinou punts que vendran entrepans i begudes, quatre dels quals estan reservats a associacions de la Universitat de Girona. Mentrestant, hi va haver 26 candidatures d'entitats gironines i, per això, algunes han quedat fora.
Entitats que compartiran barraca:
- Associació de Naturalistes de Girona i Associació Comissió Unitària 28 de juny
- Agrupament Escolta Arrels i AEIG Joan Pons
Entitats que tindran barraca:
- Diables de l'Onyar
- Associació de Veïns de Germans Sàbat i Mas Catofa
- Club Escacs Santa Eugènia
- Colla Gegantera Fal·lera Gironina
- AEiG Pare Claret
- CESET
- Casal Independentista El Forn
- Associació Juvenil Salsa Jove
- Club Esportiu Patinatge Artístic Girona
- Club Esportiu Pontenc
- Club d’Escacs Gerunda
- Girona Club Hoquei
- AEiG Vista Alegre
Entitats de la UdG que tindran barraca:
- Àligues i Aligots
- Xoriguers de la UdG
- Associació La Dissidència
- Associació d’Estudiants d’Arquitectura.
Entitats que estan en llista d'espera:
- Associació Jovent Gironí
- Associació de Rugby Gironí
- Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona
- AEiG Sant Narcís
- Gerunda Futbol Club
Per altra banda, tres entitats es van declarar no admeses per no complir certs requisits. Per una banda, l'Associació de Veïns Fontajau-Xavier Cugat va quedar descartada per no poder acreditar d'haver realitzat un mínim de quatre activitats entre el novembre de l'any passat i el març d'aquest any. Mentrestant, l'Associació Esportiva Bàsquet Veterans Girona no va ser admesa per "no figura com a entitat inscrita el Registre Municipal d'Entitats" i també ho va ser l'Associació Comerços Girona Sud perquè la seva activitat "és incompatible amb el requisit de ser una entitat sense ànim de lucre".
L'Associació de Joves el Safareig, l'AVAP Club Voleibol Agrupació Vista Alegre Parròquia i el Club Esportiu Vòlei Girona també van presentar candidatura, però tot apunta que han acabat renunciant perquè no han estat incloses en el sorteig. El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats ha destacat que l'Ajuntament continua apostant per unes Fires on el paper de les entitats "és imprescindible perquè el teixit associatiu és un patrimoni col·lectiu de Girona i un element clau per enfortir la cohesió social i la participació ciutadana".
Barraca del parc del Migdia
Des de fa uns anys, una entitat també gestiona la barraca que es col·loca al parc del Migdia, on també se celebren diferents concerts. En aquest cas, l'entitat que vendrà entrepans i begudes en aquest espai serà l'AFA Annexa Joan Puigbert després del sorteig que també s'ha celebrat aquest dijous a la tarda.
L'escollida es disputava la plaça amb l'Associació de Veïns Vista Alegre-Carme, que va ser l'altra entitat admesa en el procés i que queda com a suplent. Mentrestant, Peu a Baix Motorsport Club Esportiu Girona no va ser admesa perquè va presentar la sol·licitud fora de termini.
Les dates i horaris
Les Fires de Girona se celebraran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre, i les barraques a l'esplanada de la Copa podran estar obertes vuit dels deu dies de les Fires. Només estaran tancades dilluns 26 i dimarts 27 d'octubre. En canvi, podran obrir fins a les cinc de la matinada el 23, 24, 28, 29, 30 i 31 d'octubre. També podran obrir fins a les tres de la matinada el 25 d'octubre, mentre que l'últim dia, el 2 de novembre, ho podran fer fins a mitjanit. Les bases especifiquen que "aquest calendari es pot veure modificat en funció de la programació definitiva".
Per altra banda, el 24, 25, 29, 31 d’octubre i l'1 de novembre les parades també podran obrir en horari de migdia, posant taules i cadires, que és quan tot apunta que es farien els concerts de La Copeta i del Vermut Rock. L'horari és de dotze del migdia a cinc de la tarda.
Pel que fa a la barraca del parc Migdia, podrà obrir set dels deu dies festius, tots menys el 23, 26 i 27 d'octubre. Podrà obrir fins a mitjanit els dies 24, 28, 30 i 31 d'octubre, mentre que el 25 i 29 d'octubre només ho podrà fer fins a les deu de la nit i l'1 de novembre fins a les dues del migdia.
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