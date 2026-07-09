Girona restitueix l'escultura 'La noia' de Jordi Dalmau als jardins de la Devesa després de ser destrossada
La peça, coneguda com 'La nena pensant', ha estat restaurada al taller Can Marcó de Quart gràcies a la seva obra original en terracota.
L’Ajuntament de Girona ha restituit als jardins de la Devesa l’escultura La noia, de Jordi Dalmau, coneguda popularment com La nena pensant, després que quedés destrossada per les fortes ratxes de vent del passat 15 de març. Aquell dia, un til·ler va caure sobre la peça i la va trencar.
La recuperació ha estat possible gràcies al fet que l’obra original estava feta en terracota o fang cuit i que els drets de reproducció es conserven al taller Can Marcó de Quart, on s’ha reproduït industrialment per tornar-la a col·locar al seu emplaçament habitual.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que “aquesta escultura que restituïm ens permet recuperar una peça molt estimada del patrimoni escultòric de la Devesa” i ha subratllat que la intervenció també serveix per posar en valor la tasca de conservació i restauració vinculada al patrimoni local.
L’escultura representa una figura femenina en actitud pensativa, amb la mirada baixa i les mans creuades sobre la falda, i s’alça sobre un pilar de pedra brunyida datat de mitjans del segle XIX. Es tracta de la reproducció d’una obra que Jordi Dalmau va crear l’any 1959 i amb la qual va obtenir el premi Conde de Ruiseñada.
No és la primera vegada que l’Ajuntament ha de reproduir aquesta peça, precisament per la fragilitat del material amb què està feta. Actualment, la Devesa conserva tres obres escultòriques destacades: el bust dedicat a Juli Garreta, l’homenatge a Fidel Aguilar amb la reproducció de La noia de la trena, i aquesta peça de Dalmau. L’escultura està apadrinada pel Col·legi Bell-lloc del Pla.
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