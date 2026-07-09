L'Ajuntament de Girona licitarà aviat el nou gran parc infantil i inclusiu a la zona dels Químics
El nou parc, que es convertirà en el més gran de la ciutat en els últims anys, comptarà amb jocs infantils i una gran quantitat d'arbrat
L'Ajuntament de Girona preveu licitar "en les pròximes setmanes" els treballs per executar el nou parc infantil i inclusiu al sector a la zona dels Químics, en l’espai lliure de la urbanització Torre Rafaela I. La zona queda delimitada en una illa entre la pujada de Creu de Palau, l’avinguda Lluís Pericot i els carrers de Gabriel Roura i Guibas i de Maria Josepa Arnall i Juan. Diari de Girona va avançar fa unes setmanes que un promotor privat (el mateix que va fer els pisos que hi ha la zona) estava executant les obres complementàries per urbanitzar l'espai, i aquest dijous al matí, l'alcalde, Lluc Salellas, s'ha encarregat de presentar el projecte del parc.
Salellas ha deixat clar que serà el parc "més important i gran que s'haurà fet a la ciutat en els últims anys", perquè el seu objectiu és que Girona "sigui una ciutat plena de vida, on les famílies, infants, joves i gent gran hi trobin cada vegada més qualitat de vida". També ha confirmat que el parc serà una realitat el pròxim any i que tindrà un cost aproximat de 500.000 euros.
Tot i que s'ha mostrat una imatge virtual del parc, l'alcalde ha apuntat que aquesta era una imatge "aproximada". Sí que serà un espai molt més verd, i amb una gran quantitat d'arbrat, a part d'instal·lar jocs infantils, dels quals "una bona colla seran inclusius". Entre d'altres, Salellas ha comentat que hi hauria tobogans o elements de fusta.
13.000 metres quadrats
S’actua en una superfície de 13.069 metres quadrats, en uns solars que "durant massa anys han estat buits i la ciutadania no n'ha pogut fer ús". Salellas també ha reconegut que no era un espai "segur" i ara es posa remei a tot això amb "un dels projectes més importants" que té el govern municipal "de cara al final de mandat".
Salellas també ha destacat que "és important que Girona faci un pas endavant pel que fa als parcs infantils" i vol que aquest nou espai "sigui referencial" pels barris de Pla de Palau-Sant Pau, Palau i Montilivi. També obre la porta al fet que "pugui venir gent de tota la ciutat a fer-ne ús".
Més habitatge
Més enllà del parc infantil, aquest sector de Torre Rafaela també inclourà en un futur més habitatges, alguns dels quals seran de protecció oficial. És el mateix promotor privat que actualment ja fa diferents tasques per urbanitzar una part dels solars de davant on es fa al parc, i que ja donen al carrer del Migdia.
En tot cas, no se sap quan es començaran a aixecar aquests edificis, ja que el que s'està fent és urbanitzar el sector. Tot apunta que els primers blocs que es tiraran endavant seran els que s'ubicaran entre els carrers Josep Canal i Roquet i Maria Josepa Arnall i Juan. En concret, s'aixecaran quatre edificis que tindran una planta baixa més sis plantes. En una altra part de solar també es preveu que es construeixin quatre blocs més de planta baixa, tres plantes i un àtic, i també hi ha un terreny destinat a equipaments. Aquesta part, però, encara no s'està desenvolupant urbanísticament.
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