Operació Mirall: Salt sanciona 17 infractors per abocaments de residus i reitera la prioritat contra l’incivisme
L’operatiu s’ha realitzat amb agents de paisà durant cinc jornades concretes de les darreres setmanes i en punts determinats del municipi identificats per l’àrea de medi ambient amb abocaments habituals
L’Operació Mirall ha permès enxampar ciutadans que deixaven abocaments o deixalles fora dels àmbits que pertoca i se’ls ha sancionat per aquest motiu
Redacció
L’Ajuntament de Salt ha reforçat la lluita contra els abocaments incontrolats de deixalles i l’incivisme amb la posada en marxa del dispositiu extraordinari de vigilància policial que s’ha batejat com “Operació Mirall”, impulsat per la Policia Local. El dispositiu s’ha efectuat durant cinc dies de les darreres setmanes i ha permès detectar i denunciar 17 infraccions relacionades amb l’abandonament de residus en diversos punts del municipi.
Segons l’informe policial, les 17 denúncies corresponen a infraccions tipificades a l’article 76.b del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, que sanciona l’abandonament o l’eliminació incontrolada de residus amb multes de 400 euros cadascuna.
El dispositiu s’ha dut a terme amb patrulles de paisà en els punts de major incidència detectats per l’àrea municipal de Medi Ambient amb l’objectiu d’enxampar els infractors que aboquen residus a la via pública.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat que el dispositiu “demostra que la lluita contra l’incivisme és una prioritat absoluta”. En la mateixa línia, manifesta que “no permetrem que uns quants degradin l’espai públic i generin costos que acaben assumint tots els veïns i veïnes. Salt és una ciutat que avança, i això exigeix responsabilitat i respecte per l’entorn. Les sancions imposades mostren que el dispositiu ha funcionat i continuarem reforçant els controls sempre que calgui.”
La regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha subratllat la importància del treball policial, i afirma que “l’Operació Mirall ha estat eficaç i ha permès actuar de manera directa sobre punts conflictius. L’incivisme té conseqüències, i la Policia Local continuarà vigilant i denunciant totes les conductes que afectin la convivència i el medi ambient.”
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