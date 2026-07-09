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La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis

Els agents han sancionat els darrers mesos dos casos de persones amb barbacoa i un altre per l'accés motoritzat

Vídeo: Salt vigila les Deveses i les hortes amb un dron municipal pel perill d'incendi

Vídeo: Salt vigila les Deveses i les hortes amb un dron municipal pel perill d'incendi

Policia Local de Platja d'Aro

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Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

La Policia Local de Salt utilitza el dron per vigilar l’espai de les Deveses i les hortes de Salt i evitar que s’hi facin focs en zones prohibides. L’aparell permet controlar aquest entorn natural i avisar les persones abans que arribin a encendre foc o cometin una infracció, especialment aquests dies de risc d’incendi elevat a bona part del país.

Segons fonts municipals, en els darrers mesos s’han sancionat dos casos de persones que estaven amb una barbacoa en aquesta zona i un altre cas d’una moto aparcada a tocar del riu, en aquest se'l va sancionar perquè està prohibit l'accés motoritzat a la zona. En altres situacions, però, el dron ha permès actuar de manera preventiva i advertir les persones abans que la infracció s’arribés a consumar.

"Caçats"

L’Ajuntament de Salt ha difós un vídeo de la Unitat de Drons en què un agent explica una actuació a la llera del riu Ter. Segons relata, aquell dia els agents van detectar un grup de persones, una família que havia anat a passar el dissabte a la zona, i que portava una barbacoa i llenya.

«Això és una infracció», explica l’agent en el vídeo. La Policia Local de Salt assenyala que l’objectiu del dispositiu és prevenir aquestes conductes abans que es cometin i evitar qualsevol risc en un espai on no està permès fer foc.

El dron municipal de Salt disposa també d’un sistema de megafonia que permet emetre avisos directament a les persones que es troben a la zona. En les imatges es pot sentir com la policia adverteix: «No es pot fer foc a la llera del riu» i «No està permès fer foc de cap tipus al parc de les Deveses».

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El consistori remarca que el dron permet fer tasques de vigilància i control a les Deveses de Salt i les hortes, un espai molt freqüentat en caps de setmana i dies festius. L’objectiu és evitar conductes de risc i reduir el perill d’incendi, sobretot en episodis de calor i sequera.

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