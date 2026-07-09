La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis
Els agents han sancionat els darrers mesos dos casos de persones amb barbacoa i un altre per l'accés motoritzat
La Policia Local de Salt utilitza el dron per vigilar l’espai de les Deveses i les hortes de Salt i evitar que s’hi facin focs en zones prohibides. L’aparell permet controlar aquest entorn natural i avisar les persones abans que arribin a encendre foc o cometin una infracció, especialment aquests dies de risc d’incendi elevat a bona part del país.
Segons fonts municipals, en els darrers mesos s’han sancionat dos casos de persones que estaven amb una barbacoa en aquesta zona i un altre cas d’una moto aparcada a tocar del riu, en aquest se'l va sancionar perquè està prohibit l'accés motoritzat a la zona. En altres situacions, però, el dron ha permès actuar de manera preventiva i advertir les persones abans que la infracció s’arribés a consumar.
"Caçats"
L’Ajuntament de Salt ha difós un vídeo de la Unitat de Drons en què un agent explica una actuació a la llera del riu Ter. Segons relata, aquell dia els agents van detectar un grup de persones, una família que havia anat a passar el dissabte a la zona, i que portava una barbacoa i llenya.
«Això és una infracció», explica l’agent en el vídeo. La Policia Local de Salt assenyala que l’objectiu del dispositiu és prevenir aquestes conductes abans que es cometin i evitar qualsevol risc en un espai on no està permès fer foc.
El dron municipal de Salt disposa també d’un sistema de megafonia que permet emetre avisos directament a les persones que es troben a la zona. En les imatges es pot sentir com la policia adverteix: «No es pot fer foc a la llera del riu» i «No està permès fer foc de cap tipus al parc de les Deveses».
El consistori remarca que el dron permet fer tasques de vigilància i control a les Deveses de Salt i les hortes, un espai molt freqüentat en caps de setmana i dies festius. L’objectiu és evitar conductes de risc i reduir el perill d’incendi, sobretot en episodis de calor i sequera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que 'en cap moment' va pensar que havia envestit una persona
- Mor un motorista de 49 anys en un accident a la GI-643 a Serra de Daró
- El motorista mort a Serra de Daró era policia local de Pals
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- De la Sagrada Família a un rècord Guinness: l’empresa gironina que ha convertit els drons en espectacle
- La farmacèutica Carme Rigall alerta dels errors més comuns a l'hora de protegir-se del sol
- Zara duplicarà la seva superfície a l’Espai Gironès i es convertirà en la botiga més gran de la província