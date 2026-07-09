El PSC-Girona pel Canvi acusa Salellas de voler convertir Girona «en un altaveu contra la Generalitat»
La portaveu socialista Bea Esporrín critica l'acte contra el PLATER convocat a l'Ajuntament i l’atribueix a «un nou intent de desviar l'atenció dels problemes de gestió a la ciutat»
El grup municipal socialista alerta que els socis del tripartit de Girona ja han entrat en campanya electoral i anuncia un any de «desgovern absolut» fins al maig de 2027
Redacció
El PSC-Girona pel Canvi reclama al govern municipal de Girona que «no converteixi l’Ajuntament en un altaveu permanent d’oposició a les polítiques de la Generalitat» i que concentri els esforços en resoldre els problemes quotidians que pateixen els veïns i veïnes de la ciutat. És una avaluació que arriba arran de l’acte sobre el PLATER convocat aquest dimarts a l’Ajuntament de Girona, amb alcaldes i alcaldesses contraris a aquest pla impulsat per la Generalitat. El PSC considera «legítim i necessari» que els municipis en els quals s’ha de desenvolupar el pla facin aportacions, presentin al·legacions i defensin els seus interessos territorials, però critica que Girona «torni a posar la institució municipal al servei d’una escenificació política que no representa tota la ciutadania i que no respon a les prioritats immediates de la ciutat».
«Girona ja té prou reptes pendents perquè, a sobre, s’hagi de convertir en escenari d'una oposició partidista al Govern de Catalunya. Una cosa és escoltar el territori i una altra molt diferent és utilitzar la Plaça del Vi com a plataforma de confrontació institucional», critica la portaveu socialista, Bea Esporrín.
El PSC recorda que el PLATER és un instrument de planificació territorial i energètica que ha de servir per ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, donar seguretat jurídica i evitar un desplegament desordenat. «El debat sobre les renovables ha de ser seriós, s’ha de fer amb dades, amb participació i amb les al·legacions que calgui. Però no es pot convertir qualsevol pla de país en una nova excusa perquè el govern de Girona utilitzi la seu institucional municipal com altaveu contra la Generalitat», assenyala .
La representació contra el PLATER escenificada a l’Ajuntament, en opinió del PSC, «respon a un patró conegut» del govern de Lluc Salellas: «és comprensible si es té present que fa molts mesos que l’ajuntament de Girona va a remolc de problemes greus de gestió i que Salellas i el seu equip estan desesperats per buscar conflictes externs que desviïn el focus del desgavell municipal». En aquest sentit, el PSC recorda que la ciutat de Girona arrossega mancances molt preocupants en àmbits essencials com la neteja i la recollida de residus, la gestió dels recursos humans de l’ajuntament, la seguretat i la mobilitat.
«La ciutat s’ha trobat amb una vaga de neteja que va posar en risc la imatge i el funcionament ordinari de Girona; han passat a situacions greus que han afectat la gestió del padró i, en conseqüència, que han afectat persones vulnerables; s’acumulen sentències i conflictes laborals amb el personal municipal com no havia passat mai; i hem assistit a casos com el del Cinema Truffaut o el de les beques Crea, que han posat en evidència fins a quin punt aquest govern és capaç de provocar-se crisis ell mateix de manera constant en prejudici dels ciutadans i ciutadanes de Girona», ha remarcat Esporrín.
A propòsit de l’actitud del govern municipal, el grup municipal socialista també considera que «voler donar lliçons de planificació territorial quan no és capaç de planificar ni els seus propis serveis o de desencallar l’Arxiu Provincial, per posar un cas. Un ajuntament que perd fons europeus per projectes gironins o que no és capaç de contribuir la construcció del nou Trueta sense afectar del parc Jordi Vilamitjana, no està en gaires condicions d’ensenyar res a ningú». Per al PSC, la prioritat del govern municipal hauria de ser tenir la ciutat més neta, més segura, més accessible, amb més habitatge assequible, amb una administració més àgil i amb uns barris més ben atesos. «Avui som lluny de tot això», lamenta Esporrín.
«L’obsessió de buscar enemics exteriors és una distracció que distancia el govern municipal de la gestió serena que cal per tenir una ciutat en les millors condicions. Desafortunadament pels gironins i gironines, l’ajuntament està més pendent de fer oposició a la Generalitat que no pas de pensar en la ciutat i la seva gent, d’escoltar els barris, d’ordenar els serveis, de resoldre contractes i de gestionar d’acord amb el principi essencial de millorar la qualitat de vida de tothom», afirma Esporrín.
El PSC reclama responsabilitat: «El govern de Girona està trencat de fa temps. Girona en va ple perquè és una evidència palpable. Els socis i Salellas mateix, han començat la campanya electoral i no col·laboraran per ajudar-se a governar els uns als altres. Això és condemnar els gironins i gironines a un any de desgovern absolut, la sublimació de la incapacitat que ha demostrat el tripartit des de gairebé el primer dia de mandat. D’ara fins al maig del 2027 serà pitjor que tot el que hem viscut fins ara» ha insistit la portaveu del PSC-Girona pel Canvi.
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