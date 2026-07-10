Aquests són els municipis gironins on no hi ha places ordinàries de 1r d’ESO a la concertada
La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, que agrupa famílies d’escoles cristianes, denuncia que Roses, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar tenen totes les places de 1r d’ESO a la concertada reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials o específiques
Roses, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar són els quatre municipis gironins on "totes" les places de 1r d’ESO a l’escola concertada "són exclusivament" per a alumnat amb necessitats educatives especials o específiques, segons ha denunciat aquest matí a través d'un comunicat la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC). En aquests municipis, alerta l'entitat, no hi ha cap plaça ordinària disponible per a la resta d’alumnat.
Segons les dades de la CCAPAC, Blanes té 14 places de 1r d’ESO a la concertada i totes estan reservades per alumnes amb necessitats educatives especials o específiques; Lloret de Mar en disposa de 10 i també totes estan reservades; la mateixa situació que a Torroella de Montgrí, amb 8; i a Roses, amb 5 places. Aquests quatre casos formen part dels 20 municipis catalans on, denuncien, tota l’oferta de la concertada disponible en aquest nivell està reservada a alumnat amb necessitats educatives especials o específiques.
L’entitat també alerta de reserves elevades en altres municipis gironins. A Salt, el 95% de les places estan reservades (19 de les 20) i, a Girona, la reserva és del 55%, amb 81 places reservades d’un total de 146. També superen la mitjana catalana Santa Coloma de Farners, amb 7 places reservades de 8; Figueres, amb 33 de 42; Palafrugell, amb 31 de 63, i Palamós, amb 18 de 36.
Segons els càlculs de la CCAPAC, el conjunt de l’escola concertada té 6.638 places de 1r d’ESO a Catalunya, de les quals 3.042 estan reservades per a alumnat amb necessitats educatives especials o específiques. Això representa una reserva del 46%. L’entitat compara aquesta dada amb el conjunt del sistema, pública i concertada, que suma 55.789 places, amb 21.165 de reservades, el 38%. Per aquest motiu, sosté que la reserva a la concertada està per sobre de la mitjana catalana.
La confederació assegura que ha rebut queixes de famílies en llista d’espera que no saben si podran escolaritzar els fills al centre triat. L’entitat afirma que aquesta situació pot afectar famílies amb germans ja matriculats al mateix centre, així com alumnes que actualment estudien a la pública i volen passar a una escola concertada.
El seu president, Santi Giménez, reclama al Departament d’Educació que modifiqui aquesta reserva per tal que les famílies que estan en llista d’espera no hagin d’esperar fins al mes de setembre: "Volem que la reserva sigui ajustada a les necessitats reals i que, si hi ha places que no s'utilitzen, s'alliberin com més aviat millor, abans de l’estiu, per evitar el neguit i l’incertesa a les famílies".
Així mateix, Giménez ha manifestat que “qualsevol planificació de places ha de compatibilitzar dos objectius igualment importants: garantir l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i preservar el dret de les famílies a la lliure elecció de centre". També ha afegit que "la inclusió educativa és un objectiu irrenunciable" i ha assenyalat que "la planificació ha de permetre garantir aquest dret sense generar efectes no desitjats sobre altres famílies, com ara l'accés dels germans al mateix centre o la llibertat d'elecció quan existeixen places que finalment no s'acaben ocupant."
Increment de la preinscripció
Giménez ha exposat també que “la situació és especialment preocupant perquè, malgrat la davallada de la natalitat, la demanda de les famílies per l’escola d’iniciativa social s’ha incrementat en els darrers cursos i amb aquesta elevada reserva de places és impossible atendre aquesta demanda”. Segons dades del Departament d’Educació, en els darrers tres cursos les sol·licituds en primera opció a Infantil han passat de 18.087 a 19.577, i a Primària de 5.994 a 7.046.
Reserva per a NEE
Des de l’aplicació del vigent decret de preinscripció, hi ha una reserva mínima per cada grup de dues places per a alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals (NEE B) i una per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE A). Aquesta reserva es pot incrementar en funció de les necessitats detectades. Fins al curs passat la reserva de places vacants s’ha mantingut fins el mes de setembre, quan s’alliberen les places i poden acollir les famílies en llista d’espera.
20 municipis a Catalunya
Els 20 municipis que, segons la CCAPAC, no tenen cap plaça ordinària de 1r d’ESO a la concertada són Roses, Martorell, Torroella de Montgrí, Blanes, Pallejà, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Calella, Lloret de Mar, el Masnou, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Premià de Dalt, Esparreguera, Salou, Guissona, Sant Fruitós de Bages, la Garriga, la Ràpita i Montblanc.
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