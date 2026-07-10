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Crema un cotxe a Quart

Els veïns van apagar gairebé tot el foc i els Bombers van rematar els punts calents amb aigua i escuma

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Quart

Un cotxe estacionat al carrer del Raval de Quart es va incendiar aquest dijous cap a les onze de la nit en un succés que no va causar ferits. Els veïns van aconseguir apagar gairebé totes les flames abans de l’arribada dels Bombers de la Generalitat.

Els efectius van acabar d’extingir l’incendi i van rematar els punts calents amb aigua i escuma per evitar que el foc es pogués revifar.

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El carrer va quedar tallat a la circulació fins a l’arribada de la grua, segons van indicar fonts del cos d’emergències.

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