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ERC Girona i Moviment Gironí perfilen la candidatura municipalista amb Marc Puigtió al capdavant

La formació aplega militants i activistes veïnals per definir la candidatura municipalista que encapçala Marc Puigtió per a les pròximes eleccions

Un moment de la trobada aquest dijous d'ERC-Moviment Gironí.

Un moment de la trobada aquest dijous d'ERC-Moviment Gironí. / ERC-Moviment Gironí

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Redacció

Redacció

Girona

Una seixantena de militants de la secció local d'ERC a Girona i activistes de la plataforma veïnal Moviment Gironí es van reunir aquest dijous al vespre en una trobada pensada per començar a perfilar la candidatura municipalista que encapçala Marc Puigtió de cara a les pròximes eleccions municipals.

La trobada, plantejada com un espai de reflexió i cohesió interna, va servir perquè els membres de la candidatura compartissin impressions sobre alguns dels principals reptes que afronta actualment la ciutat. Entre les qüestions que es van posar sobre la taula hi havia la neteja i el manteniment urbà, les dificultats per accedir a l’habitatge, el cost de la vida, la seguretat i l’estat dels serveis públics.

La cita arriba després d’un any de feina política en què la formació apunta que "s’ha anat consolidant una candidatura que vol presentar-se com a àmplia, renovada i oberta". L’espai compartit entre ERC i Moviment Gironí busca visualitzar la voluntat d’aplegar perfils diversos, vinculats als barris i implicats en els grans debats de ciutat.

El candidat Marc Puigtió en un moment de la trobada.

El candidat Marc Puigtió en un moment de la trobada. / ERC-Moviment Gironí

L’alcaldable Marc Puigtió va defensar que el projecte que lidera aspira a reflectir la pluralitat de Girona. “Som la candidatura que millor representa Girona: una ciutat diversa, amb gent de barris diferents, de professions diverses i de sensibilitats diferents, però tots i totes amb una mateixa voluntat de construir una ciutat millor”, va afirmar.

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Durant la trobada també es va anunciar que el pròxim divendres 18 de setembre se celebrarà un acte a l’Auditori Josep Viader de la Casa de la Cultura, on es presentaran els eixos principals del projecte de ciutat que vol encapçalar Marc Puigtió.

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