Una estudiant gironina rep una beca de la Fundació ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger
El Rei d’Espanya ha presidit la 44a edició de la cerimònia de lliurament de les beques de postgrau a l’estranger de la Fundació ”la Caixa”. Els 100 estudiants universitaris becats han estat seleccionats per la seva excel·lència entre 1.101 candidats i han estat admesos en algunes de les millors universitats del món
El Rei d'Espanya ha presidit avui la cerimònia de lliurament de les beques de postgrau a l’estranger de la Fundació ”la Caixa”, atorgades als 100 universitaris seleccionats en la convocatòria del 2025. Es tracta de la 44a edició del programa de beques de l’entitat, que té com a objectiu fomentar el talent dels estudiants excel·lents mitjançant l’ampliació de la seva formació a les millors universitats i centres d’investigació del món.
També han assistit en aquest acte, celebrat a CaixaForum Madrid, el ministre d'Hisenda, Arcadi España, i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé. «A la Fundació ”la Caixa” estem convençuts que impulsar l’excel·lència mitjançant el suport a les persones amb més talent constitueix un dels pilars fonamentals del progrés científic i del benestar social. El programa de beques de la Fundació, que respon a aquesta convicció des del 1982, s’ha convertit en una de les iniciatives més emblemàtiques de l’entitat, amb un gran prestigi nacional i internacional», ha explicat Isidre Fainé.
Luis Sentís, referent internacional en robòtica humanoide i sistemes ciberfísics, s’ha dirigit als assistents en representació del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”. Catedràtic a la University of Texas at Austin, director de Good Systems i cofundador de l’empresa Apptronik, Sentís impulsa una robòtica centrada en les persones en què combina innovació tecnològica amb una visió orientada a la convivència segura entre humans i màquines.
La seva trajectòria internacional va començar als Estats Units gràcies a una beca de postgrau de la Fundació ”la Caixa” que li va permetre fer els seus estudis de màster a la Stanford University i establir les bases d’una carrera dedicada a integrar ètica, enginyeria i societat. Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaca el NASA Elite Team Award per les seves contribucions al Johnson Space Center.
Entre els becats, hi ha una estudiant de Girona:
Coral Moli i Plana cursa un màster en Història Antiga en el University College London (el Regne Unit). Nascuda a Olot, és graduada en Història per la Universitat de Barcelona i en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, estudis que va compaginar amb l'escriptura de relats i novel·les, així com amb l'aprenentatge d'idiomes com l'àrab. Al llarg de la seva formació, ha realitzat estades de recerca en el Worcester College (Oxford, el Regne Unit), la Universitat de Rabat (el Marroc) i en la École Française d’Athènes (Grècia). Els seus interessos acadèmics se centren en la història de les religions, la teologia i l'antropologia religiosa, disciplines que integra per a analitzar el “triomf” del cristianisme primitiu enfront de les denominades religions “paganes”. Considera que comprendre per què el cristianisme va aconseguir atreure a un nombre significatiu de seguidors en les seves primeres etapes pot oferir claus per a interpretar el procés de descristianització de l'Europa contemporània. És coautora del llibre de relats El pou de l’era i altres narracions (Edicions Salòria, 2021) i autora de la novel·la filosòfica Derelictes (Editorial Claret, 2025).
Dades estadístiques dels nous becaris
Les 100 beques concebudes estan repartides entre tres continents: 64 beques són per estudiar a Europa; 35 per estudiar a Amèrica, i 1, per estudiar a Àsia. Els països que atrauen més becaris són el Regne Unit (38) i els Estats Units (34).
Països
Regne Unit
38
Estats Units
34
Suïssa
9
França
5
Països Baixos
4
Alemanya
3
Dinamarca
2
Canadà
1
Itàlia
1
Japó
1
Lituània
1
Suècia
1
Els 100 becaris de la promoció de l’any 2025 provenen de 27 províncies espanyoles i d’1 districte portuguès. Cinc d’ells són originaris d’Argentina, Cuba, Itàlia, Líban i Sèrbia. Les províncies d’origen amb més becaris són Barcelona (30), Madrid (22), Saragossa (4), Sevilla (3), Tarragona (3) i València (3). L’edat mitjana dels becaris en el moment de rebre la beca és de 24 anys.
Joves brillants en múltiples disciplines
En aquesta edició de les beques de la Fundació ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger s’hi han presentat 1.101 sol·licituds elegibles per optar a 1 de les 100 beques del programa, atorgades en règim de concurrència competitiva. Les sol·licituds han de superar una primera fase d’avaluació per mitjà del sistema de peer review (avaluació duta a terme per experts amb competències similars) i els candidats que reben les millores qualificacions són convocats a una entrevista personal. En la fase de selecció hi intervenen professors universitaris amb experiència internacional en aquest tipus de processos d’avaluació.
Les universitats que reben més becaris són la University of Cambridge (10), la Columbia University (9), la London School of Economics and Political Science (8), l’ETH Zürich (5), la Harvard University (5) i la University of Oxford (5).
Tipologia d'estudis
Màster
78
Doctorat
20
Estada d’investigació
2
Les disciplines més representades són les matemàtiques (15), la geografia, les ciències polítiques i les relacions internacionals (14), l’enginyeria i la tecnologia (12), l’art i la història (11), la física (9), les ciències de la vida (7) i el dret (6).
Més de quatre dècades del programa
A Espanya és el programa que convoca el nombre de beques més alt per cursar estudis de postgrau a l’estranger, i les beques estan obertes a totes les disciplines d’estudis. El programa cobreix el cost de la matrícula i un estipendi mensual. A més, inclou una dotació per a despeses de desplaçament i preveu l’assistència a unes jornades d’orientació prèvies a la incorporació a les respectives universitats. Els becaris passen a formar part de l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, un clúster format per més de 6.700 persones amb formacions professionals, interessos i talents diversos que s’han convertit en una referència en els àmbits acadèmic i professional.
Des de l’inici del programa de Beques de postgrau a l’estranger, l’any 1982, fins a la convocatòria de l’any 2025, la Fundació ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de més de 229 milions d’euros a la formació a l’estranger de 4.177 estudiants.
La inversió de la Fundació ”la Caixa” a la convocatòria de l’any 2025 ha estat de 10 milions d’euros. El cost mitjà de les beques concedides per fer estudis de postgrau a l’estranger és de 100.000 euros.
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