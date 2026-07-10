La Festa Major de Salt 2026 comptarà amb gairebé mig centenar d'actes del 23 al 27 de juliol
Més de 26 trobades veïnals, concerts a l'Era i el retorn de La Farga destaquen en el programa de la Festa Major de Salt 2026
La Festa Major de Salt 2026 desplegarà prop de mig centenar d’actes entre el 23 i el 27 de juliol, amb una programació que combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars i propostes veïnals. El programa s’ha presentat avui al Saló de Plens de l’Ajuntament, en un acte en què també s’ha donat a conèixer el cartell oficial d’enguany, obra del dissenyador Pitu Gómez, amb un fons verd intens i una figura central que recorda un capgròs.
Abans dels dies centrals de la festa, el municipi ja escalfarà motors amb una desena d’activitats prèvies, entre les quals hi haurà propostes culturals a la Biblioteca Iu Bohigas i diverses iniciatives al barri de la Massana. El gruix del programa, però, es concentrarà a partir del dijous 23 de juliol, quan Salt entrarà plenament en mode de festa major.
L’inici oficial seguirà l’esquema habitual: sardanes de pregó a la plaça Vicens Vives, mostra d’entitats, cercavila amb els Amics dels Gegants de Salt i, a les nou del vespre, el pregó des del balcó de l’Ajuntament. Aquest any, els encarregats d’obrir la festa seran els Marrecs de Salt, coincidint amb els 30 anys de la colla castellera.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, ha destacat que li fa “molta il·lusió” que els Marrecs siguin els pregoners i ha remarcat el paper d’una entitat que “porta el nom de Salt arreu”. També ha posat l’accent en el creixement dels sopars de festa major als carrers i places del municipi, que aquest any arriben a 26 trobades veïnals.
Concerts a l’Era i retorn de La Farga
Un dels grans focus de la festa tornarà a ser l’Era de Cal Cigarro, que concentrarà bona part de la programació musical. El dijous 23 hi actuaran Al·lèrgiques al pol·len i Mon DJ. L’endemà, divendres 24, serà el torn de Mojinos Escozíos, que hi portaran la gira dels seus 30 anys, en una nit que es completarà amb l’Orquesta Montecarlo.
El dissabte 25, diada de Sant Jaume, l’escenari acollirà Yo suspendí EGB i el grup saltenc Pelukass, en una jornada que desembocarà de matinada en el tradicional correfoc dels Diables d’en Pere Botero. El cicle es tancarà el diumenge 26 amb el doble concert de l’Orquestra Rosaleda.
Una de les novetats destacades és la recuperació del pati de l’escola La Farga com a espai de festa major. Allà s’hi farà, també el dissabte 25, un doble concert amb l’Orquestra Play Music.
La regidora de Festes, Margarida Gallardo, ha defensat una programació pensada perquè “tots els saltencs i saltenques trobin el seu espai per gaudir i compartir amb amics i familiars”.
Cultura popular, activitats infantils i fires sense soroll
La programació inclourà també nombroses activitats per al públic familiar. El divendres 24 s’ha programat el concert infantil de La Monte per Xics a la plaça Lluís Companys, que aquella mateixa tarda també serà punt de pas de la Saltucada, amb diverses bandes de percussió pels carrers del municipi.
L’endemà, dissabte, la plaça repetirà protagonisme amb l’espectacle infantil Kindersur i amb la trobada gegantera i la cercavila de festa major. A tot plegat s’hi afegiran cites ja clàssiques com les matinades, la jornada castellera, el Ball del Pijama, les havaneres, la Feixina, balls en línia i de flamenc o l’onzena edició del Salt en Dansa.
Entre les mesures destacades d’aquest any, la regidoria ha anunciat que les fires instal·lades a l’Era de Cal Cigarro funcionaran sense soroll entre les sis i les set de la tarda, per facilitar que els infants amb necessitats especials o amb una sensibilitat elevada també en puguin gaudir.
Gallardo ha volgut agrair de manera expressa la feina de la Comissió de Festes i dels tècnics municipals per fer possible, un any més, una festa major marcada per la participació i la voluntat d’arribar a tots els públics.
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