Girona acollirà el 2028 el Congrés Mundial sobre Capacitat Jurídica
El Comitè Assessor Internacional avala la candidatura presentada per Support-Girona a Amsterdam pel projecte científic i els atractius de Girona com a destinació congressual
El Congrés Mundial sobre Capacitat Jurídica és promogut per la International Guardianship Network (IGN), una xarxa internacional que agrupa professionals, investigadors, acadèmics, organitzacions i institucions compromesos amb la defensa dels drets humans, la promoció de l'autonomia personal, la capacitat jurídica i el desenvolupament de models de suport a la presa de decisions.
Des de la seva creació, el congrés ha recorregut algunes de les principals capitals internacionals del coneixement i les polítiques socials, amb edicions celebrades a Yokohama, Melbourne, Washington, Berlín, Seül, Edimburg, Buenos Aires i Amsterdam, consolidant-se com el principal espai mundial d'intercanvi de coneixement en aquest àmbit.
L'edició de Girona prendrà el relleu d'aquestes ciutats amb la voluntat de continuar impulsant el debat internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i altres persones que poden necessitar suport per exercir la seva capacitat jurídica, reforçant el paper de Catalunya i Girona com a referent internacional en aquest camp.
La novena edició del congrés
La Fundació Support-Girona ha rebut aquest divendres a Amsterdam el relleu oficial del Congrés Mundial sobre Capacitat Jurídica (World Congress on Adult Capacity), assumint l'organització de la novena edició, que tindrà lloc a Girona del 4 al 7 de juliol de 2028. El traspàs, celebrat durant la sessió de cloenda del congrés, dona el tret de sortida als preparatius d'un esdeveniment que convertirà Girona en el principal punt de trobada internacional sobre els drets humans, la capacitat jurídica i els suports a la presa de decisions.
La designació de Girona és el resultat de la candidatura presentada per Support-Girona, que ha estat avalada pel Comitè Assessor Internacional tant pel seu projecte científic com pels atractius que ofereixen la ciutat i el territori per acollir una trobada d'aquestes característiques.
La proposta planteja un programa científic centrat en alguns dels grans reptes que afronten actualment els sistemes de suport a la capacitat jurídica. Entre els principals eixos hi destaquen l'aplicació efectiva de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, els nous models de presa de decisions amb suport, les reformes legislatives, els dilemes ètics, la salut mental, l'envelliment, l'impacte de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, així com l'intercanvi internacional de bones pràctiques i experiències innovadores.
La candidatura també posa en valor Girona com a seu congressual. El projecte destaca una ciutat accessible, compacta i sostenible, amb dos equipaments congressuals integrats, una oferta hotelera diversa, connexions ferroviàries i aèries, un ric patrimoni cultural i una oferta gastronòmica de prestigi internacional, a més de la proximitat de la Costa Brava i dels Pirineus. Tot plegat permet oferir una experiència congressual en què els espais científics, institucionals i socials conviuen en un mateix entorn.
Es preveu que el congrés reuneixi uns 500 congressistes procedents de tots els continents, entre juristes, magistrats, investigadors, professionals dels àmbits social i sanitari, representants de les administracions públiques, entitats socials, organismes internacionals i persones amb experiència pròpia.
Support-Girona presenta vuit comunicacions científiques
Support-Girona ha arribat a aquest relleu després d'una participació molt destacada en la vuitena edició del congrés, celebrada aquesta setmana a Amsterdam. Professionals de l'entitat hi han presentat vuit comunicacions científiques, compartint experiències que han despertat interès.
Les comunicacions han abordat qüestions com la justícia accessible i les resolucions judicials en lectura fàcil, els suports extrajudicials a la capacitat jurídica a Catalunya, la prevenció de l'abús financer, els projectes de vida independent, els mecanismes de resolució ètica de conflictes, els suports transfronterers, els models innovadors d'acompanyament en salut mental i el paper dels gestors de vida en situacions de gran complexitat.
La cloenda del congrés ha culminat amb la intervenció del director de Support-Girona, Josep Maria Solé Chavero, que ha presentat oficialment Girona com a seu del congrés de 2028 davant la comunitat internacional i ha rebut el relleu de l'organització de la pròxima edició. Solé ha explicat que el congrés de Girona vol marcar un punt d'inflexió en el debat internacional sobre la capacitat jurídica: "En molts països ja hem avançat en el reconeixement dels drets. Ara el gran repte és aconseguir que aquests drets es facin efectius en la vida quotidiana. El director ha remarcat que “volem posar el focus en aquesta implementació: com garantim que les persones puguin prendre decisions sobre la seva salut, l'habitatge, els diners o el seu projecte de vida amb els suports que necessiten i amb ple respecte per la seva voluntat i les seves preferències.” En aquest sentit, Solé ha afirmat que l'objectiu és que el congrés sigui «un espai on compartir solucions reals als dilemes que afronten cada dia les persones, les famílies, els professionals i les administracions. Volem passar dels principis a la pràctica, dels debats jurídics a les experiències que funcionen, i construir respostes que permetin garantir drets sense caure en el paternalisme ni en la restricció de la llibertat.”
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