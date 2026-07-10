Girona reforça la prevenció d'incendis i el nou contracte de manteniment de boscos abasta 133 hectàrees
Incorpora l'àrea Can Sirvent-Font de la Pólvora, entre la variant de l'N-II i el barri
L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el nou contracte de manteniment dels boscos i espais oberts perimetrals de titularitat municipal, un servei "clau" per reduir el risc d'incendis i millorar la seguretat dels barris situats a tocar de masses forestals. Segons informa el consistori en un comunicat, el contracte, vigent des de l'1 d'abril, dona continuïtat a les tasques executades de manera periòdica des de fa anys i que ara s'amplien amb la incorporació d'una nova àrea complementària a Can Sirvent - Font de la Pólvora. En total, el contracte abasta una superfície de 133,63 hectàrees repartides principalment entre els barris de Palau-sacosta, Avellaneda, Montilivi, Vila-roja, Font de la Pólvora, Montjuïc, Fontajau i Germans Sàbat.
Les actuacions inclouen el manteniment de les franges perimetrals de protecció que envolten el nucli urbà per tal de prevenir possibles incendis forestals, disminuint la continuïtat del combustible vegetal, i al mateix temps facilitar les tasques d'extinció en cas d'incendi.
En els terrenys de titularitat municipal, la primera intervenció de les franges ja s'ha executat en la major part de l'àmbit i ara els treballs entren en una fase de manteniment periòdic per garantir-ne l'eficàcia al llarg del temps.
Una de les principals novetats del contracte és la incorporació de l'àrea complementària Can Sirvent - Font de la Pólvora AC05, prevista en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI). Aquesta actuació suma 5,88 hectàrees de terrenys municipals situats entre la variant N-II de Girona i el barri de Font de la Pólvora. Les àrees complementàries són espais estratègics que reforcen les infraestructures de prevenció existents i contribueixen a reduir la velocitat i la intensitat dels incendis, limitar la propagació de focus secundaris i millorar les condicions de treball dels equips d'emergència en cas d'incendi forestal.
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, remarca al comunicat que el context actual climàtic "obliga a tenir extrema cura en l'àmbit forestal" extremant la prevenció contra els incendis. Tot i això, adverteix que els ajuntaments sovint no tenen suficients recursos per fer-hi front i situa la creació del futur servei de prevenció d'incendis forestals com a objectiu per fer un "salt important" per millorar la gestió a la ciutat.
De fet, l'Ajuntament està impulsant la creació del Servei per a la Prevenció d'Incendis Forestals de Girona, que permetrà actuar també sobre les franges situades en parcel·les de titularitat privada. Actualment, la secció de paisatge i biodiversitat de l'Ajuntament de Girona està redactant el reglament que regularà aquest servei públic i la documentació necessària per a la seva aprovació. Un cop completada aquesta tramitació, es podrà licitar el contracte per executar les actuacions inicials a les parcel·les privades i assegurar-ne el manteniment posterior.
Les ADF al massís dels Àngels
L'Ajuntament de Girona i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Girona han renovat aquest 2026 el conveni de col·laboració que mantenen des del 2003 per desenvolupar les actuacions previstes al Pla de prevenció d'incendis forestals (PPI) i donar suport a l'activitat del cos de voluntariat.
En el marc d'aquest conveni, durant els darrers quatre anys l'ADF Girona ha executat treballs de gestió forestal a l'àrea de baixa càrrega de combustible (ABC) del camí dels Àngels, una infraestructura estratègica destinada a reduir el risc d'incendis forestals i facilitar les tasques dels equips d'extinció.
Segons informa l'Ajuntament, les actuacions han permès intervenir fins ara en prop de 80 hectàrees d'aquest espai, mitjançant aclarides selectives de l'arbrat, podes, desbrossades i tractaments de la vegetació per disminuir la continuïtat del combustible forestal.
L'ADF també ha actuat en diverses franges auxiliars de trànsit, millorant la visibilitat i la seguretat dels accessos forestals perquè els vehicles d'emergència hi puguin circular amb més garanties en cas d'incendi.
Eixos de confinament
Encara en matèria d'incendis, el consistori assenyala que la Generalitat, a través del Departament d'Agricultura, està desplegant els anomenats eixos de confinament, unes infraestructures estratègiques dissenyades per limitar la propagació dels grans incendis forestals, protegir els nuclis habitats i les infraestructures i evitar que el foc es propagui entre massissos.
En el cas del seu pas pel Gironès, l'actuació prioritària és l'eix Gavarres-Rocacorba (EC3c Girona-Celrà), que inclou els municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit (Pla de l'Estany). L'Ajuntament de Girona ha col·laborat amb la Generalitat en la planificació dels treballs, aportant criteris tècnics i coneixement del territori per identificar els àmbits més estratègics.
Al terme municipal de Girona està previst actuar en dues zones. La primera es localitza en els barris de Pedreres i Font de la Pólvora, amb una superfície aproximada de 25 hectàrees, a on es faran treballs de gestió forestal com aclarides selectives, desbrossades i podes. Aquestes actuacions es duran a terme fora del període de màxim risc d'incendi.
Actualment, dins l'eix EC3c, la Generalitat està executant treballs forestals al voltant de Girona Oest-Taialà, a la zona del puig d'en Roca, sobre una superfície de 17,72 hectàrees. A més, aquest mes de juny també ha fet el llaurat i l'enterrament dels rostolls en unes 7 hectàrees de camps propers al barri de Font de la Pólvora per reduir el risc de propagació del foc.
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- Necrològiques del 9 de juliol de 2026