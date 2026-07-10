El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut
L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per omissió del deure de socors
El jurat popular ha declarat culpable el conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart el 30 d'octubre del 2021. El veredicte conclou, per unanimitat, que l'acusat conduïa begut quan va envestir la víctima, tot i que ella duia "totes les mesures de seguretat per fer-se veure", que després de l'impacte va conduir de manera temerària al llarg de 2,4 quilòmetres i que va abandonar el lloc de l'accident sense socórrer la víctima. Li aprecien, però, tres atenuants: el d'embriaguesa en relació amb el delicte d'omissió del deure de socors i els de dilacions indegudes i reparació del dany. S'enfronta a 5 anys, 7 mesos i 44 dies de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'Audiència l'ha absolt.
El jurat popular no ha tingut cap dubte i ha declarat el conductor culpable de tots els delictes dels quals l'acusaven: homicidi per imprudència greu en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol; conducció temerària i omissió del deure de socors.
Per unanimitat, el veredicte recull que l'acusat, que aleshores tenia 24 anys, conduïa per la carretera que mena cap als Àngels. Segons ell mateix va declarar al judici, aquella matinada havia estat a les Fires de Girona i havia consumit "quatre o cinc cubates". Quan ja s'havia acabat la festa, ell i un amic van decidir anar fins al santuari "a fer un cigarret" i xerrar.
El jurat indica que estava "intensament afectat" per la ingesta d'alcohol i circulava a 68 quilòmetres en una carretera "amb una velocitat recomanada de 40 km/h" quan, cap a les vuit del matí del 30 d'octubre del 2021, va envestir la bicicleta amb la qual circulava la víctima. El veredicte exposa que la ciclista circulava "amb totes les mesures de seguretat per fer-se veure".
Arran de la col·lisió, la ciclista, que tenia 35 anys, va xocar contra el capó i el parabrises i va sortir projectada fins al marge de la carretera. Va morir com a conseqüència de les ferides "molt poc temps després". Tenia parella, un fill de 6 anys, pares i dos germans.
També sense fissures, el tribunal popular ha resolt que, lluny d'aturar el vehicle, el conductor va continuar circulant de manera temerària durant 2,4 quilòmetres, posant en risc la resta d'usuaris de la via i, també, la del seu amic que anava de copilot i que li deia "que parés". Segons el veredicte, després de la topada va conduir tot i tenir poca visibilitat perquè anava amb el vidre del cotxe trencat i una roda rebentada. Va anar, resol el jurat, fins a un aparcament d'un restaurant, tot i que abans hi havia "quatre llocs segurs" on podria haver aturat el vehicle.
El jurat subratlla que, tot i ser conscient de l'accident, el processat va marxar "despreocupant-se totalment" de l'estat de la víctima. Els Mossos d'Esquadra el van detenir poca estona després en un camí forestal que va en direcció a Madremanya. El veredicte assenyala que era "en direcció contrària" al lloc de l'accident. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, prop de les nou del matí, va donar un resultat de 0,92 i 0,87 mil·ligrams d'alcohol per litres d'aire expirat, superior al límit per posar-se al volant.
El copilot, absolt
Al banc dels acusats també s'hi asseia el copilot, defensat pel lletrat Carles Monguilod, que s'enfrontava a pagar una multa de 5.400 euros per un delicte d'omissió del deure de socors. El jurat popular, però, l'ha declarat no culpable i el magistrat-president l'ha absolt de viva veu. Aquesta decisió, però, no ha estat unànime i l'han acordat per set vots a favor i dos en contra.
El veredicte ha apreciat tres atenuants que sol·licitava la defensa del conductor, encapçalada per l'advocat Manel Mir. Així, conclouen que estava afectat pel consum d'alcohol (segons les acusacions aquest atenuant només és aplicable en el delicte d'omissió del deure de socors i no en els delictes contra la seguretat viària), que el cas ha trigat quatre anys i vuit mesos en arribar a judici tot i no ser una causa complexa (atenuant de dilacions indegudes) i que ha consignat 35.000 euros per fer front a la indemnització (atenuant de reparació del dany).
Després de la lectura del veredicte, el fiscal i les parts han formulat la petició de pena, que ara haurà d'imposar el magistrat Adolfo García Morales. El fiscal Enrique Barata sol·licita 4 anys, 10 mesos i 44 dies de presó i l'advocat de l'acusació particular, Miguel Capuz, eleva la petició a 5 anys, 4 mesos i 44 dies. També volen que li prohibeixin conduir durant 8 anys i 1 mes. La defensa demana una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.
El judici, que va començar dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
El magistrat també resoldrà en sentència la responsabilitat civil perquè, tot i que l'asseguradora del vehicle ha indemnitzat la família de la víctima, les acusacions consideren que hi ha alguns aspectes que no s'han inclòs, com interessos o les seqüeles i el patiment psicològic del fill de la víctima, que ha hagut de rebre tractament psicològic arran de la pèrdua de la seva mare.
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