Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de tallnotes de tall Gironaincendi Almeriadesnonament Gironaagenda Gironatemperatures Gironacocaïna GironaMundial futbol
instagramlinkedin

L'equip UdG Racing Division ultima els detalls del cotxe que competirà a la Formula Student Spain

Aquest divendres s'ha fet la presentació del monoplaça que aspira a millorar el llegat dels seus predecessors i mostrar el talent universitari gironí sobre la pista de Montmeló

L'equip del projecte Udg Racion Division presentant aquest divendres el monoplaça

L'equip del projecte Udg Racion Division presentant aquest divendres el monoplaça / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Júlia Bagué

L'equip del projecte UdG Racing Division ultima els detalls per participar a la Formula Student Spain 2026 que es disputarà a Montmeló. El monoplaça que s'ha presentat avui al Campus Montilivi representarà a la Universitat de Girona a la competició. El projecte col·laboratiu ha aglutinat a més de seixanta estudiants de diferents branques per formar l'equip UdG Racing Team, que ha treballat en el disseny, el desenvolupament i la construcció del vehicle. La competició serà el mes que ve, i estudiants i professors treballen per acabar de pulir l'automòbil.

L'equip d'enguany neix el 2022 gràcies a la iniciativa dels estudiants d'enginyeria Marc Vilà i Damian Granados. El 2014, un equip pioner liderat per Albert Martínez ja va presentar un prototip, que finalment no va superar la inspecció tècnica. La UdG Racing Team s'ha proposat reescriure la història de la Universitat, presentant un projecte renovat i més sòlid. L'esdeveniment reuneix estudiants de més de 23 països amb les escoles d'enginyeria més importants. Segons el vicerector d'Estudiants, Robert Martí, competir a la Formula Student Spain "representa una gran oportunitat per mostrar el talent, l'excel·lència, l'esforç i el treball" dels estudiants de la Universitat de Girona.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
  2. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  3. Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
  4. L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
  5. Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
  6. Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
  7. La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
  8. Necrològiques del 9 de juliol de 2026

L'equip UdG Racing Division ultima els detalls del cotxe que competirà a la Formula Student Spain

L'equip UdG Racing Division ultima els detalls del cotxe que competirà a la Formula Student Spain

Una estudiant gironina rep una beca de la Fundació ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger

Una estudiant gironina rep una beca de la Fundació ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger

Com dormir millor quan fa calor: els cinc consells d'una psicòloga especialista en son

Com dormir millor quan fa calor: els cinc consells d'una psicòloga especialista en son

El Govern encén la polèmica amb Marina Rivers i Sara Fructuoso per una campanya de roba fictícia

El Govern encén la polèmica amb Marina Rivers i Sara Fructuoso per una campanya de roba fictícia

La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries

La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries

Els viticultors reprenen les tractorades per denunciar la caiguda de preus del raïm: «Molts es plantegen no veremar»

Els viticultors reprenen les tractorades per denunciar la caiguda de preus del raïm: «Molts es plantegen no veremar»

El grau d’Arquitectura dispara la nota de tall a la UdG en una dècada

El grau d’Arquitectura dispara la nota de tall a la UdG en una dècada

Portbou acollirà un cicle formatiu ferroviari

Portbou acollirà un cicle formatiu ferroviari
Tracking Pixel Contents