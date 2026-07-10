L'equip UdG Racing Division ultima els detalls del cotxe que competirà a la Formula Student Spain
Aquest divendres s'ha fet la presentació del monoplaça que aspira a millorar el llegat dels seus predecessors i mostrar el talent universitari gironí sobre la pista de Montmeló
Júlia Bagué
L'equip del projecte UdG Racing Division ultima els detalls per participar a la Formula Student Spain 2026 que es disputarà a Montmeló. El monoplaça que s'ha presentat avui al Campus Montilivi representarà a la Universitat de Girona a la competició. El projecte col·laboratiu ha aglutinat a més de seixanta estudiants de diferents branques per formar l'equip UdG Racing Team, que ha treballat en el disseny, el desenvolupament i la construcció del vehicle. La competició serà el mes que ve, i estudiants i professors treballen per acabar de pulir l'automòbil.
L'equip d'enguany neix el 2022 gràcies a la iniciativa dels estudiants d'enginyeria Marc Vilà i Damian Granados. El 2014, un equip pioner liderat per Albert Martínez ja va presentar un prototip, que finalment no va superar la inspecció tècnica. La UdG Racing Team s'ha proposat reescriure la història de la Universitat, presentant un projecte renovat i més sòlid. L'esdeveniment reuneix estudiants de més de 23 països amb les escoles d'enginyeria més importants. Segons el vicerector d'Estudiants, Robert Martí, competir a la Formula Student Spain "representa una gran oportunitat per mostrar el talent, l'excel·lència, l'esforç i el treball" dels estudiants de la Universitat de Girona.
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