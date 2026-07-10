La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
La jornada institucional a Empúries se centrarà en el patrimoni i la participació juvenil, amb la presència de la Família Reial i els guardonats
La princesa d’Astúries i de Girona, Elionor, i la infanta Sofia visitaran Empúries l’endemà del lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026, en una jornada institucional que posarà el focus en el patrimoni, la participació juvenil i la xarxa de talent vinculada a la Fundació Princesa de Girona. La visita tindrà lloc el dimecres 15 de juliol a la província de Girona, després de la cerimònia dels guardons.
Les activitats es desenvoluparan al conjunt arqueològic de les ruïnes d’Empúries, on la princesa i la infanta recorreran el jaciment acompanyades de joves participants en diferents programes de la Fundació. Durant la visita, coneixeran de prop la feina d’un grup de joves arqueòlegs que participa en les excavacions i descobriran un dels espais patrimonials més rellevants de la Mediterrània.
Posteriorment, i ja amb la presència de SS. MM. els Reis, la jornada continuarà amb la presentació de les conclusions del Consell Assessor Jove (CAJ), l’òrgan consultiu de la Fundació format per prop d’una vintena de joves vinculats a l’entitat. Aquest espai treballa per identificar els principals reptes que afecten les noves generacions i formular propostes que ajudin a orientar l’activitat de la Fundació.
Un full de ruta sobre els reptes juvenils
El Consell Assessor Jove, presidit per Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, CEO de l’Associació Educativa Itaca i Premi Princesa de Girona Social 2013, ha elaborat un informe amb els anomenats Objectius de Desenvolupament Generacional (ODG). El document, elaborat conjuntament amb la consultora Management Solutions, planteja respostes concretes i mesurables als desafiaments de la joventut i vol convertir-se en un full de ruta per a la generació actual.
Aquest treball es podrà consultar a l’Observatori Princesa de Girona, un repositori que també reunirà baròmetres sobre educació, estudis sobre mercat laboral i ocupabilitat, i altres anàlisis destinades a oferir una visió actualitzada de les necessitats i tendències que afecten els joves.
La jornada es clourà amb la tradicional fotografia de família i un dinar informal que reunirà la Família Reial, els Premiats Princesa de Girona d’altres edicions i els membres del Consell Assessor Jove. Aquesta trobada és un dels moments més simbòlics de l’agenda anual de la Fundació, ja que posa en contacte joves referents de diferents àmbits, afavoreix noves col·laboracions i reforça una comunitat compromesa amb el progrés social.
Amb aquesta segona jornada, la Fundació vol subratllar que la seva tasca va més enllà del lliurament anual dels premis i que també aposta per mantenir espais de diàleg, col·laboració i acompanyament amb els joves que formen part de la seva comunitat.
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